В Троицко-Печорском районе Коми беременные женщины получают медико-психологическую и юридическую помощь в новом формате

11 июля 2017 года, 14:05 | Троицко-Печорский

В 2017 году, объявленном в республике Годом добрых дел, в Троицко-Печорском районе Коми служба родовспоможения начала вести работу в новом формате – на базе центральной районной больницы открылся кабинет по поддержке беременных.

Как говорят организаторы, целью открытия кабинета является повышение рождаемости в районе, снижение количества абортов и создание системы охраны репродуктивного здоровья семей. Таким образом планируется усовершенствовать медицинскую, психологическую, социально-юридическую помощь женщинам в территории.

В кабинете работает высококвалифицированный специалист со средним медицинским образованием по специальности "акушерство" и высшим образованием по специальности "психология" Ольга Камышанская.

Женщины, прошедшие через консультацию в кабинете, отмечают богатый опыт специалиста в акушерстве, общении с беременными, ее внимательность и приветливость. Кроме индивидуальной беседы о правильном репродуктивном поведении, в кабинете можно получить и юридическую помощь по правам беременных.

По результатам работы кабинета за пять месяцев по различным вопросам консультацию получили 34 беременных женщины, пять из них отказались от прерывания беременности.

Кабинет активно включен в работу акции "Подари мне жизнь", которая проходит в республике с 10 по 15 июля. Напомним, ее целью является привлечение внимания общественности к проблеме абортов. Во время проведения акции в учреждениях республики планируются информационные и образовательные мероприятия по профилактике абортов, разъяснению методов контрацепции и формирования здорового образа жизни.

Комиинформ
  Ключевые слова: беременные
  Рубрика: Общество
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