ТОП-5 вакансий июля с самой большой зарплатой в Коми

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала рынок труда в Республике Коми в июне. Количество вакансий сократилось на четверть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Вход резюме год к году увеличился на 23%. Для сравнения: в июне 2016 года прирост резюме к аналогичному месяцу 2015 года составил 23%.

Уровень конкуренции продолжает плавно снижаться. На hh.индекс (количество резюме на одну вакансию) влияет фактор сезонности: показатель в июне составил 7,7 п., хотя еще в мае равнялся 9,4 п.

В среднем на одно вакантное место в Республике Коми претендуют восемь кандидатов при норме в пять-шесть. Сложнее приходится соискателям из следующих сфер: "Государственная служба, НКО" (28 п.), "Юристы" (22,7 п.), "Бухгалтерия, управленческий учет" (21 п.), "Наука, образование" (17 п.), "Добыча сырья" (13,6 п.), где уровень конкуренции значительно выше оптимального значения.

В лидеры по количеству предложений от работодателей в Республике Коми вошли профобласти "Продажи" (45% от общего рынка вакансий в регионе), "Банки, инвестиции и лизинг" (26%), "Начало карьеры, студенты" (15%), "Транспорт, логистика" и "Строительство, недвижимость" (по 8%). При этом наибольший прирост вакансий год к году отмечен в других сферах: "Медицина, фармацевтика", "Спортивные клубы, фитнес, салон красоты", "Автомобильный бизнес". То есть в этих проф. областях работодатели из Республики Коми стали активнее размещать вакансии.

Уровень средней предлагаемой в вакансиях на hh.ru заработной платы в июне в Республике Коми за месяц составил 32 тыс. рублей, что на 3 тыс. рублей ниже майского показателя и среднего уровня ожидаемой заработной платы в июне (на основе данных из резюме).

В топе актуальных вакансий начала июня с самой высокой зарплатой в Республике Коми – "Супервайзер" с зарплатой от 54 000 до 108 000 руб.

ТОП-5 вакансий июля с самой большой зарплатой в Республике Коми: