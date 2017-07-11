ТОП-5 вакансий июля с самой большой зарплатой в Коми

11 июля 2017 года, 11:40 |
Trudinsp.ru

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала рынок труда в Республике Коми в июне. Количество вакансий сократилось на четверть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Вход резюме год к году увеличился на 23%. Для сравнения: в июне 2016 года прирост резюме к аналогичному месяцу 2015 года составил 23%.

Уровень конкуренции продолжает плавно снижаться. На hh.индекс (количество резюме на одну вакансию) влияет фактор сезонности: показатель в июне составил 7,7 п., хотя еще в мае равнялся 9,4 п.

В среднем на одно вакантное место в Республике Коми претендуют восемь кандидатов при норме в пять-шесть. Сложнее приходится соискателям из следующих сфер: "Государственная служба, НКО" (28 п.), "Юристы" (22,7 п.), "Бухгалтерия, управленческий учет" (21 п.), "Наука, образование" (17 п.), "Добыча сырья" (13,6 п.), где уровень конкуренции значительно выше оптимального значения.

В лидеры по количеству предложений от работодателей в Республике Коми вошли профобласти "Продажи" (45% от общего рынка вакансий в регионе), "Банки, инвестиции и лизинг" (26%), "Начало карьеры, студенты" (15%), "Транспорт, логистика" и "Строительство, недвижимость" (по 8%). При этом наибольший прирост вакансий год к году отмечен в других сферах: "Медицина, фармацевтика", "Спортивные клубы, фитнес, салон красоты", "Автомобильный бизнес". То есть в этих проф. областях работодатели из Республики Коми стали активнее размещать вакансии.

Уровень средней предлагаемой в вакансиях на hh.ru заработной платы в июне в Республике Коми за месяц составил 32 тыс. рублей, что на 3 тыс. рублей ниже майского показателя и среднего уровня ожидаемой заработной платы в июне (на основе данных из резюме).

В топе актуальных вакансий начала июня с самой высокой зарплатой в Республике Коми – "Супервайзер" с зарплатой от 54 000 до 108 000 руб.

ТОП-5 вакансий июля с самой большой зарплатой в Республике Коми:

Должность

Отрасль

Размер предлагаемой заработной платы

Супервайзер

Продажи

От 54 000 до 108 000 руб.

Инженер строительного контроля (Технический надзор)

Строительство, недвижимость

От 70 000 до 79 000 руб.
Начальник отдела аренды

Строительство, недвижимость

68 965 руб.
Менеджер по кредитованию

Банки, инвестиции, лизинг

От 57 000 руб.
Директор магазина "Магнит"

Продажи

От 52 500 до 66 000 руб.
Комиинформ
  Ключевые слова: работа в коми, занятость
  Рубрика: Экономика
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