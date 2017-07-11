Единовременная выплата – одно из востребованных направлений расходования средств регионального семейного капитала в Коми

Единовременная выплата – одно из востребованных направлений расходования средств регионального семейного капитала.

Как сообщили "Коминформу" в Минтруда республики, за 6 месяцев этого года о желании воспользоваться ею заявили 1140 семей республики.

Напомним, ежегодно за счет средств регионального семейного капитала (РСК) семья может получить единовременную выплату до 25 тысяч рублей. Цели расходования этих средств определены законодательством республики.

С 1 июля 2017 года, как ранее сообщал "Комиинформ", перечень направлений, на которые семьи могут задействовать выплату за счет РСК, расширился – теперь ее можно использовать для подготовки ребенка (детей) к обучению в школе.

Согласно вступившему в силу закону Республики Коми, предоставление документов, подтверждающих трату средств регионального капитала на эти цели, предоставлять не требуется. Чтобы получить средства регионального семейного капитала в виде выплаты для подготовки ребенка к школе, семье достаточно обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства, подать заявление и представить документ о зачислении ребенка в школу или о том, что он уже учится в школе. Такими документами могут быть справка, приказ или выписка из приказа соответствующей общеобразовательной организации.

Напомним, размер РСК составляет 150 тысяч рублей. Чтобы поддержать многодетные семьи в регионе, глава Республики Коми Сергей Гапликов продлил предоставление РСК до конца 2018 года.

***Согласно законодательству Республики Коми, средства РСК могут быть направлены: а) на улучшение жилищных условий семьи; б) на образование ребенка (детей); в) на получение платных медицинских услуг ребенком (детьми); г) на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения; д) на переустройство и (или)перепланировку жилого помещения.

Кроме того, за счет средств регионального семейного капитала предусмотрена ежегодная единовременная выплата до 25 тысяч рублей, которую можно расходовать: а) на оплату занимаемого семьей жилого помещения и коммунальных услуг; б) на оплату за содержание детей в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; в) на уплату налогов семьи; г) на страхование имущества семьи, жизни ребенка (детей); д) на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах России Федерации; е) на оплату стоимости проживания в месте отдыха и (или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах территории Российской Федерации; ж) с 1 июля 2017 года - для подготовки ребенка (детей) к обучению в общеобразовательной организации в размере 5 тысяч рублей на каждого обучающего в семье ребенка (но не более установленного размера единовременной выплаты - 25 тысяч рублей на семью).