В Вуктыле спасатели третий день ищут утонувшего

11 июля 2017 года, 8:10 | Вуктыл
Фото из архива "Комиинформа"

Третий день продолжаются поиски утонувшего мужчины в Вуктыле.

Несчастный случай произошел в устье реки Козла-Ю, в 35 километрах от Вуктыла.

Накануне происшествия местный житель 1968 года рождения вместе с товарищем отправился из деревни Кырта в Подчерье с целью приобретения спиртного. Приобретя бутылку водки, мужчины двинулись в обратный путь, который завершился печально - лодка перевернулась на фарватере и один из них утонул.

Второго мужчину обнаружил рыбак, местный житель находился в воде и держался за топливный бак от лодки.

Как сообщили "Комиинформу" в отряде Спас-Коми Комитета ГО и ЧС, следов его погибшего приятеля обнаружить пока не удалось. Спасотряд продолжает работы. "На сегодня обследован участок протяженностью более 100 километров, мы тралим дно, идет проверка береговых зон. В ближайшее время запланированы дальнейшие поиски", - сообщил начальник Вуктыльского спасотряда Дмитрий Хахалин.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: утопленник, спасатели, спас-коми, рыбалка, река, Вуктыл, вода
  Рубрика: Происшествия
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