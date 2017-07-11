В Вуктыле спасатели третий день ищут утонувшего
Третий день продолжаются поиски утонувшего мужчины в Вуктыле.
Несчастный случай произошел в устье реки Козла-Ю, в 35 километрах от Вуктыла.
Накануне происшествия местный житель 1968 года рождения вместе с товарищем отправился из деревни Кырта в Подчерье с целью приобретения спиртного. Приобретя бутылку водки, мужчины двинулись в обратный путь, который завершился печально - лодка перевернулась на фарватере и один из них утонул.
Второго мужчину обнаружил рыбак, местный житель находился в воде и держался за топливный бак от лодки.
Как сообщили "Комиинформу" в отряде Спас-Коми Комитета ГО и ЧС, следов его погибшего приятеля обнаружить пока не удалось. Спасотряд продолжает работы. "На сегодня обследован участок протяженностью более 100 километров, мы тралим дно, идет проверка береговых зон. В ближайшее время запланированы дальнейшие поиски", - сообщил начальник Вуктыльского спасотряда Дмитрий Хахалин.
- 3
- 1
- 0
- 0
- 0