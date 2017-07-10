Работа по благоустройству семи дворов Сыктывкара практически завершена

10 июля 2017 года, 20:27 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В Сыктывкаре полным ходом идет работа по реализации проекта "Единой России" "Городская среда". В этом году в столице Коми будут благоустроены 30 дворов в основной части города и 22 – в Эжвинском районе.

Как сообщил "Комиинформу" мэр Валерий Козлов, на сегодня семь дворов практически готовы, в десяти идет активная работа. По программе, асфальтирование проездов, установка новых бордюров и освещения, замена скамеек и лестниц к подъезду, озеленение должны быть закончены к 1 октября. В.Козлов уверен, что удастся выполнить работы и раньше.

"Все дворы определялись с учетом мнения горожан. По каждому из дворов есть решение собрания жильцов, документально оформлен тот объем работ, который люди хотели бы видеть. Конечно, все делается в ответ на запросы жителей", - подчеркнул градоначальник.

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Илья Баканов
  Ключевые слова: ремонт, ЖКХ, благоустройство
  Рубрика: Общество
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