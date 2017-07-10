ЛУКОЙЛ-Коми по традиции присоединился к "Речной ленте".

"Зеленый десант" из работников ухтинского подразделения предприятия высадился на ручье Безымянный, что протекает около поселков Ветлосян и Подгорный.

Вооружившись соответствующим инструментом и антикомарином, нефтяники приступили к сбору мусора по обеим сторонам от русла: попадался металлолом, пустая тара из-под напитков, пластиковые пакеты и многое другое.

За время субботника его участники собрали 15 мешков мусора объемом 200 литров каждый, несколько автомобильных покрышек и даже старый диван, очистив сам ручей и его берега на протяжении полутора километров.

Неподалеку расположен дачный массив, гаражи и жилые дома, так что мусора здесь всегда немало. Но после субботника его вывезли на специализированный полигон и утилизировали по всем правилам.

Как рассказал представитель отдела охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" Павел Чабан, предприятие ежегодно принимает участие в ежегодной республиканской экологической акции "Речная лента". В частности, нефтяники регулярно наводят порядок на ручье Безымянный.