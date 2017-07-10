Журналистов Коми приглашают стать "СМИротворцами"

Коми региональное отделение Гильдии межэтнической журналистики оповещает, что сегодня стартовал приём работ на Всероссийский конкурс "СМИротворец".

В "СМИротворце" могут участвовать журналисты федеральных, региональных и национально-культурных СМИ, а также студенты профильных факультетов вузов. На конкурс принимаются работы, которые были опубликованы или вышли в эфир в период с 1 августа 2016 года по 1 августа 2017 года.

Конкурс проводится отдельно для массовых изданий и изданий локальных в шести номинациях: "Телевидение", "Радио", "Пресса", "Интернет", "Детские и молодёжные СМИ", "Этнотуризм". Работы студентов рассмотрят в рамках специальной номинации "Поколение мультимедиа".

Время завершения приёма работ разнится в зависимости от федерального округа: из Южного федерального округа - 15 августа, из Сибирского и Уральского федеральных округов - 10 сентября, из Дальневосточного, Центрального, Приволжского, Северо-Западного и Северо-Кавказского - 10 октября 2017 года.

Журналистские работы по межнациональной тематике можно присылать на эл.адрес konkurs@nazaccent.ru или по почтовому адресу: 125009, Москва, ул. Тверская д.7, а\я 92 "Гильдия межэтнической журналистики", "СМИротворец-2017".