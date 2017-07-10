В России вступил в силу новый порядок регистрации машин

С 10 июля в России вступает в силу новый порядок регистрации машин.

Машину с ржавым VIN поставить на учет в ГИБДД будет проще. Тем, кто записался на прием через портал Госуслуг, потребуется пройти на одну процедуру меньше. А инвалидам не только найдут сурдопереводчика, если он требуется, но даже разрешат передвигаться по подразделению с собакой-поводырем.

Такие неожиданные новации содержатся в приказе МВД, вступающем 10 июля в силу. Он вносит поправки в правила регистрации транспортных средств и регламент по оказанию этой услуги, пишет "Российская газета".

Пожалуй, одна из главных новаций - это упрощение порядка регистрации машин, у которых идентификационный номер съела ржавчина. До недавнего времени решить этот вопрос было крайне сложно. Упрощается порядок регистрационных действий с автомобилями, которые угнали, но потом вернули владельцу. Как правило, возвращают их уже с перебитыми номерами. И что потом делать с таким автомобилем, счастливый хозяин попросту даже представить себе не может. Вступившим в силу приказом этот пробел решается.

Восстановить регистрацию, если она была прекращена или аннулирована, теперь также можно в любом регистрационном подразделении без привязки к месту жительства. Также аннулировать регистрацию могут и сами сотрудники ГИБДД, если выявили, например, незаконное изменение конструкции транспортного средства. Теперь, если такой хозяин машины устранил все недочеты, то есть вернул конструкцию в прежнее состояние или узаконил изменения, он сможет восстановить регистрацию в любом удобном ему подразделении.

Не столь давно в России появился так называемый е-полис ОСАГО, то есть электронный полис. Он становится все более популярным на рынке. Но, приобретая его, автовладелец не получает документа об ОСАГО на защищенном бланке. Его вносят в базу данных РСА, он имеет все права, но не имеет бланка. Максимум, что он может сделать, - распечатать его на принтере и возить с собой. Так вот согласно новому приказу МВД, при регистрации автомобиля предъявлять полис ОСАГО больше не требуется. Сотрудники ГИБДД сами проверят его наличие через систему межведомственного электронного взаимодействия.

ГИБДД пошла навстречу тем, кто обратился за регистрацией через портал Госуслуг. Раньше им требовалось сначала, так же, как и всем остальным, в назначенное время подойти к окошку, получить распечатанное заявление и только после этого ехать на осмотр автомобиля. Теперь автовладелец может сразу подъезжать на площадку осмотра. А потом отправляться в подразделение с готовыми документами и ожидать результата.

Еще несколько изменений административного регламента по регистрации транспортных средств коснулись приема инвалидов.

Помимо требований к оборудованию помещений для приема лиц с ограниченными возможностями, прописаны новые требования. Например, возможность принимать такого человека вместе с сурдопереводчиком.

А инвалидам, которым необходима собака-поводырь, не будут препятствовать попасть в помещение Госавтоинспекции вместе с питомцем.