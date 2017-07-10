Биологи Коми предупреждают о пике нападения кровососущих в лесах республики

В лесах Коми стало в два раза больше комаров. Как рассказала "Комиинформу" научный сотрудник лаборатории экологии наземных и почвенных беспозвоночных Института биологии КНЦ УрО РАН Елена Панюкова, из-за аномальной погоды ранневесенняя и весенне-летняя группы видов комаров развились и вылетели одновременно.

"В Коми более 30 видов комаров и все они имеют свои температурные барьеры для развития, - пояснила она. - В этом году из-за низких температур произошла задержка в развитии ранневесенней группы видов. Весь июнь личинки комаров не могли закончить свое развитие в водоемах и окуклиться".

Первый летний месяц в лесах комары не нападали. При прогревании водоемов выше 10 °С началось развитие весенне-летних видов, поскольку для этой группы видов температура среды для развития была оптимальной.

"Обычно группы видов развиваются в разные периоды и поддерживают частоту нападения в природных биотопах весь летний сезон, - пояснила Е. Панюкова. – В этом году в первой половине лета укусами нас беспокоили только городские комары, которые развиваются в подтапливаемых подвалах круглогодично. В группу видов с ранневесенними сроками развития входит около десятка видов, все они достаточно мелкие, черного цвета, без колец на лапах, определить их до вида можно только с помощью микроскопа. Весенне-летние – комары более крупных размеров, коричнево-рыжие или черные, с белыми колечками на лапах. Их более десятка видов, но их популяции не так многочисленны, как у ранневесенней группы видов".

По словам собеседницы агентства, Посещение лесов в ближайшие 2-3 недели будет сопровождаться активным (пиковым в сезоне) нападением кровососов. Биологи не рекомендуют находиться в лесах и возле водоемов без средств индивидуальной защиты людей от укусов насекомых.