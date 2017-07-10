В Удорском районе кроссовер столкнулся с мопедом
10 июля 2017 года, 10:41 | Удорский
В поселке Солнечный Удорского района вчера, 9 июля, произошло ДТП с участием кроссовера "Rеnаulт Dusтеr" и мопеда "Гладио".
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, в 10.15, выезжая с прилегающей территории к ул. Лесная, 19, 48-летний водитель "Rеnаulт Dusтеr" не уступил дорогу и допустил столкновение с мопедом.
Водитель кроссовера во время ДТП был трезв. 33-летний водитель мопеда, не имевший прав на управление транспортным средств, был без мотошлема. Получил различные ушибы и ссадины, от госпитализации отказался.
Сотрудники ДПС установили, что сразу после ДТП он "снял стресс" алкоголем.
Геня Джавршян
Ключевые слова: столкновение с мопедом, ДТП
Рубрика: Происшествия
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