Двое погибших обнаружены в Инте в собственных квартирах

Два вызова на вскрытие дверей поступили за минувшие сутки к сотрудникам Интинского спасательного отряда. В обоих случаях за закрытыми дверями были обнаружены погибшие: мужчина 1947 года рождения и женщина 1948-го.

Как сообщили "Комиинформу" в Спас-Коми Комитета ГО и ЧС, спасатели выехали на место происшествия по сообщениям, которые поступили в службу спасения и дежурную часть города по телефонам 01 и 02. В случае с женщиной сигнал поступил от обеспокоенных родственников, которые впоследствии присутствовали при вскрытии дверей в квартиру местной жительницы.

Причины смерти устанавливают медики.