Двое погибших обнаружены в Инте в собственных квартирах

10 июля 2017 года, 10:15 | Инта
Фото из архива "Комиинформа"

Два вызова на вскрытие дверей поступили за минувшие сутки к сотрудникам Интинского спасательного отряда. В обоих случаях за закрытыми дверями были обнаружены погибшие: мужчина 1947 года рождения и женщина 1948-го.

Как сообщили "Комиинформу" в Спас-Коми Комитета ГО и ЧС, спасатели выехали на место происшествия по сообщениям, которые поступили в службу спасения и дежурную часть города по телефонам 01 и 02. В случае с женщиной сигнал поступил от обеспокоенных родственников, которые впоследствии присутствовали при вскрытии дверей в квартиру местной жительницы.

Причины смерти устанавливают медики.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: спасатели, спас-коми, погибшие, пенсионеры, Инта, двери
  Рубрика: Происшествия
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