Капитаном сыктывкарского "Строителя" стал Сергей Шебонкин

Капитаном сыктывкарского хоккейного клуба "Строитель" в новом сезоне будет Сергей Шебонкин. Об этом сообщает Минспорта Коми со ссылкой на директора команды Константина Агафонова.

Соответствующее решение принято руководством и тренерским штабом "Строителя" и объявлено на общем собрании.

"У нас очень изменился состав команды, ушли и игроки, которые были капитанами в прошлом сезоне – Руслан Нейфельд и Дмитрий Евтюшин. Коллектив пока притирается друг к другу, поэтому было принято решение именно о назначении капитана, а не о выборе.

Нужен был опытный игрок, каким как раз и является Сергей Шебонкин. В том году он отлично проявил себя и на льду, и, как это принято говорить, в раздевалке. Сергей Шебонкин подсказывал молодым игрокам, взял на себя функции наставника, показывал настоящие лидерские качества", - подчеркнул Константин Агафонов.

Помощниками капитана объявлены Михаил Селедков и Евгений Леухин.