Экологический субботник "Остров единения" снова объединил интинцев

Около двух тысяч жителей Инты вышли на ставший уже традиционным общегородской субботник на острове в городском парке культуры и отдыха.

С раннего утра потянулись работники учреждений школьного, дошкольного и дополнительного образования, сотрудники музея, библиотеки, коммунальных предприятий, а еще энергетики, спасатели, полицейские, предприниматели и просто жители города в одиночку, семьями, компаниями и целыми коллективами.

Многие коллективы приходили на остров рано утром, задолго до назначенного времени и по холодку успели сделать больше, чем собирались.

"Год добрых дел" – лучшее время для такого субботника, – высказался руководитель одной из интинских управляющих компаний. – Сегодня с 8 часов утра мы пришли сюда всем коллективом. Косили траву, выпиливали сухие ветки на той территории, которую за нами закрепили".

"Кроме покоса травы и уборки мусора, мы традиционно красим скамейки и бордюры вдоль главной аллеи", - отметил его коллега.

"Мы взяли на себя самые тяжелые, в прямом смысле, работы, - рассказал директор коммунального предприятия. - Это вывоз всего собранного в мешки мусора, спиленных веток и сучьев. "Остров единения" - это не просто субботник, это еще и экологическая акция. Чтобы подтвердить это, очень важно сразу убрать весь собранный мусор, поэтому мы уйдем с острова последними".

Офисные работники Управления ЖКХ взялись за покраску мишек, которых накануне в очередной раз разрисовали вандалы, и расположенных поблизости спортивных сооружений. Мужская половина чиновников администрации во главе с первым заместителем градоначальника засыпали промоины, которые паводок оставил на пешеходной дорожке.

"Доставить на остров материалы для подсыпки оказалось не так просто: тяжелые груженые самосвалы мост не выдержит, - сообщил первый заместитель руководителя администрации Инты Юрий Козлова. - Поэтому пока решили сначала, насколько возможно, собрать рядом с дорожкой то, что вымыло паводком. Потом будет понятно, сколько песчано-гравийной смеси для подсыпки нам нужно сюда доставить, чтобы привести дорожку в нормальное состояние".

Мэр Инты Лариса Титовец вместе с работниками одного из детских садов белила деревья в Аллее выпускников, где не так давно высадила березку вместе с выпускниками 2017 года.

"В этом году мы не проводили какой-то особой агитационной кампании, не развешивали плакаты на улицах города и на предприятиях с приглашением на субботник, - отметила она. - Я была уверена, что и без этого интинцы не упустят возможности показать свое отношение к родному городу, свое единство и желание сделать Инту чище, уютнее и красивее. Спасибо всем, кто пришел сегодня на наш "Остров единения". Мы в очередной раз подтвердили, что интинцы – это большая дружная семья!"

Многие горожане приходили на "Остров единения" семьями. Символично, что в этот раз субботник совпал с добрым и красивым российским праздником – Днем семьи, любви и верности. Молодые родители работали по очереди, передавая друг другу коляски с малышами. Ребят постарше развлекали аниматоры на игровых площадках, организованных культурными и спортивными учреждениями в аллеях парка.

Не пустовала и большая волейбольная площадка: отряд мэра, который досрочно завершил покраску парапетов подвесного моста и прилегающих площадок, устроил волейбольный блиц-турнир.

Подкрепить силы участники субботника могли благодаря работе торговых палаток со свежей выпечкой и ароматными шашлыками. Организаторы бесплатно предлагали всем желающим прохладный чай с лимоном.

А хорошее настроение собравшимся на острове горожанам обеспечили самодеятельные артисты. Коллективы всех организаций, предприятий и учреждений, которые приняли участие в субботнике, отметили благодарственными письмами.