Глава Коми: "Мы сами куём своё счастье"

8 июля 2017 года, 19:33 | Корткеросский
Фото пресс-службы главы Коми

На IV Межрегиональном фестивале кузнечного искусства "Кöрт Айка" Сергей Гапликов пообщался с сельчанами, выковал монетку семейного счастья и отведал корткеросской ухи.

Открывая праздник, глава региона отметил, что фестиваль "Кöрт Айка" уже вырос из статуса районного праздника в фестиваль с международной славой.

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"Видза оланныд, дона войтыр! Здравствуйте, жители гостеприимной земли Кöрт Айки! Сегодня мы отмечаем удивительный праздник – День семьи, любви и верности! И я уверен, что наш фестиваль пройдёт сегодня под этим девизом. Желаю всем участникам, чтобы они продемонстрировали свои самые лучшие творческие способности, а нам всем получить удивительное наслаждение и незабываемые эмоции от их труда! С праздником!", - обратился к участникам и гостям фестиваля Сергей Гапликов.

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В этом году на фестиваль заявились около сорока кузнечных мастеров из Финляндии, Эстонии, Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Кирова, Рыбинска, Вологодской и Ярославской областей, а также Сыктывкара и Сосногорска. Для гостей были подготовлены насыщенная концертная программа, мастер-классы, круглые столы, смотры-конкурсы и выставки. Любители истории смогли увидеть реконструкцию боя воинов, воспевание кузнецов и свадебный обряд, проводимый кузнецами. А для ценителей кузнечного творчества прошла ярмарка-продажа "Чудеса кузнецов". Впервые на празднике выступили ярославские богатыри, показавшие зрителям силовое шоу.

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Глава Республики Коми обошёл сельские подворья Корткеросского района, пообщался с жителями, отведал национальные блюда, поучаствовал в праздничных играх, приобрёл сувениры и выковал монетку семейного счастья.

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*** Межрегиональный фестиваль кузнечного искусства "Кöрт Айка" является коммуникативной площадкой, способствующей профессиональному росту как любителей, так и мастеров кузнечного дела. По традиции ежегодно коллективными усилиями умельцев на глазах у зрителей создаются различные арт-объекты. В этом году участники должны выковать "Скамейку любви", которая будет выполнена в виде качели и украсит площадь райцентра.

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Комиинформ
  Рубрика: Культура
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