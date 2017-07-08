Из "дома" во "дворец": в ухтинском ГДК идут ремонтные работы

В Ухте продолжаются работы, финансируемые из средств гранта главы Республики Коми. Половина 40-миллионного гранта направлена на проекты Городского дворца культуры. Сегодня здание ГДК внешне напоминает большую стройплощадку: в рамках одного учреждения сосредоточено пять объектов строительства или реконструкции.

14 360 000 "грантовых" рублей направлено на ремонт вертикальных и горизонтальных поверхностей стилобата учреждения, где традиционно проходят массовые городские праздники. Рабочие снимают старую плитку, начинается укладка новых бетонных плит. Параллельно принимается решение о выборе материала для вертикальных поверхностей – "лица" стилобата, наиболее вероятным вариантом является использование в отделке плит из гранита.

Аналогичные работы проходят не только перед центральным входом, но у запасных выходов - их также благоустраивают, меняют плитку. Подрядная организация должна завершить ремонт стилобата Дворца культуры и сопутствующие работы до 10 августа.

Часть гранта выделена на работы в фойе второго этажа. Внутри здания ремонтируют стены, пол, потолки и витраж. Ремонт идёт и в самом фойе, но уже на средства, выделенные ООО "Газпром трансгаз Ухта". На эти средства также производится ремонт фасада Дворца культуры, работы будут завершены ко Дню республики. Муниципалитет из средств местного бюджета в настоящее время финансирует ремонт кровли учреждения – 2 этап выполнен на 90%, 3 этап завершится в середине августа.

Кроме того, в ухтинском ГДК ожидают поставки сценического комплекса с подиумом и комплектом светотехнического оборудования (статическими и динамическими светоприборами). Договор на поставку заключен, сумма контракта - 4 500 000 рублей - также оплачивается из средств гранта главы Коми. До 15 августа комплекс поступит в Ухту, в монтажных работах примут участие внешние специалисты, но директор Городского дворца культуры Людмила Белозёрова уверена, что обслуживанием сцены в дальнейшем будут заниматься сотрудники учреждения: "Дело это хлопотное, но хлопоты приятные. В виду климатических условий нам очень нужна сцена с крышей. Мы научимся её обслуживать, на каком-то этапе будем привлекать специалистов".

"Хлопоты это действительно приятные. Уже сейчас, день ото дня, "Дом культуры" всё больше похож на "дворец". Полностью обновлённым он предстанет ухтинцам во время мероприятий, посвящённых 96-летию Республики Коми и 88-летию Ухты, в августе текущего года", - отметили в пресс-службе муниципалитета.





