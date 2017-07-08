Владельцы земельных участков в Выльгорте объединились для строительства дороги к массиву

Многодетные семьи и представители других льготных категорий, получившие земельные наделы для индивидуальной жилой застройки в селе Выльгорт Сыктывдинского района, объединились для решения проблемы отсутствия дорог, без которых они не могут попасть на свои участки, чтобы начать возведение жилых домов.

Совещание по этой теме прошло в администрации муниципалитета. От сообщества владельцев участков собрались два десятка представителей инициативной группы. Они выразили возмущение тем, что заезды к массивам местными властями, выдавшими наделы, не обустраиваются на протяжении нескольких лет. В итоге часть льготников, получивших землю, продали ее, так и не дождавшись надлежащего обеспечения участков инфраструктурой.

Речь идет о массиве в райцентре на площади в 83 гектара (бывшие земли сельхозназначения, переведенные несколько лет назад в статус зоны под ИЖС), где выдано свыше сотни участков жителям, подпадающим под получателей данной господдержки по республиканскому закону №59.

Как пояснила заместитель руководителя администрации муниципалитета Наталья Долингер, к настоящему времени за счет экономии средств, полученных из регионального бюджета в виде субсидии на генеральное планирование в районе, накоплена сумма, которую возможно направить на планировку и межевание территории массива. "Если необходимое для этого согласование получим в Минстрое Коми, то к осени сможем составить муниципальный контракт, чтобы подготовить проекты до конца года", - пояснила Наталья Долингер.

Что касается потребности в дороге, собравшиеся признались, что их устроит любая, лишь бы была проезжей. "Мы не просим асфальтированную с тротуарами и прочим. Подойдет обычная "грунтовка". Главное, нужно обустроить минимум три заезда к массиву с разных сторон. Это нам позволит завозить стройматериалы", - высказались владельцы участков.

Член Общественной палаты Коми Елена Щербина, одна из лидеров движения многодетных семей в столице республике, посоветовала создать рабочую группу, в которую должны войти активисты от сообщества владельцев участков, и профильные специалисты от администрации района во главе с Натальей Долингер, курирующей данный вопрос.

"Пошагово, малыми частями, вам совместно нужно приступать к поиску решений, как обеспечить заезды. Были бы в бюджете района деньги, понятно, что были бы выделены. Давайте подключим депутатов совета района и Госсовета, которых вы избирали. Внутри вашего сообщества нужно понять, кто чем может помочь. Кто-то, быть может, техникой, кто-то материалами, кто-то – собственным трудом. Подсказать алгоритм, как выстроить эту работу, я готова по опыту, наработанному в решении аналогичных проблем в Сыктывкаре", - заявила общественница.

Участники совещания идею одобрили. "Для нас на сегодня важно начать действовать по всем обозначенным направлениям, чтобы люди не продали землю, а сохранили ее и как можно скорее приступили к застройке. Ведь у многих сложности с квартирным вопросом, решать который требуется безотлагательно", - подытожил представитель сообщества владельцев участков Михаил Ефименко, по инициативе которого проведена встреча.

На следующей неделе в формате рабочей группы заинтересованные стороны встретятся еще раз – для выработки плана совместных действий.