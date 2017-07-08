Новый туристический маршрут на плато Маньпупунер "обкатывают" в тестовом режиме.

В середине июня по новой тропе к легендарным каменным болванам ходила первая группа, но природа внесла свои коррективы в путешествие, не позволив его закончить. Но на днях дойти до плато удалось второй тестовой группе, пишет "Республика".

Как известно, официальный туристический маршрут, по которому можно дойти до каменных останцев Коми, только один, протяженностью 36 километров начиная от кордона Усть-Ляга. Изрядная его часть пролегает по не самой живописной болотистой местности, так что и идти бывает тяжеловато, и глаз не слишком радуется красотам природы. В прошлом году сотрудники Печоро-Илычского заповедника разработали более интересный и насыщенный маршрут на плато – от поселка Якша через кордон Шежим-Печорский, путешествуя по которому, можно наблюдать, как ландшафт меняется с равнинного на горный.

В первую тестовую группу, состоящую из семи человек, вошли представители самого заповедника, администрации Троицко-Печорского района, турфирм, а также телеканала "Юрган". Группа выдвинулась на плато 15 июня, но, как сообщили в администрации заповедника, до Маньпупунера им дойти не удалось. Весна в этом году затянулась, лето холодное, на маршруте еще было много снега, ручьи разлились, в горах была плохая видимость. Дойти смогли только до горного лагеря в районе истока Печоры.

30 июня на плато вышла вторая группа – пять девушек из Сыктывкара и Йошкар-Олы, имеющих хорошую туристическую подготовку. Им новый маршрут покорился, они благополучно навестили каменных болванов и вернулись в Якшу 3 июля.

В течение этого лета по новому маршруту должны пройти еще несколько тестовых групп опытных туристов, которые оценят плюсы и минусы маршрута, чтобы его можно было при необходимости откорректировать, в том числе по длительности, стоянкам. "Отшлифовать" маршрут нужно к следующему туристическому сезону.