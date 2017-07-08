На 90-м году жизни скончался писатель и сценарист Александр Рекемчук

В Москве на 90-м году жизни скончался писатель, кинодраматург и переводчик, профессор Литературного института имени Горького Александр Рекемчук. Его жизнь и творчество неразрывно связаны с Республикой Коми.

По информации ТАСС, автору было 89 лет. Точная причина его смерти не называется, однако известно, что он долгое время болел и последние несколько дней своей жизни провел в реанимации.

Александр Рекемчук родился в Одессе, в 1952 году окончил Литературный институт. После первого курса студентов по собственной воле отправился в Сыктывкар. Здесь с 1947 по 1959 год он работал журналистом в редакции газеты "За новый Север", позже переименованной в "Красное знамя". Позднее он же был корреспондентом газеты "Красное знамя" в Ухте. Чтобы остаться в Коми АССР, писатель даже перевелся на заочное отделение литинститута.

"Я выбрал Север, на котором я никогда не был. Я выбрал его именно поэому. Элемент романтики, конечно, здесь присутствовал. Денег, которые мне дали, едва хватило - я ехал поездом, потом плыл по Вычегде до Сыктывкара. Прекрасный город такой, маленький он был. Там газета выходила “За новый Север”, в которую меня взяли на практику. И я там работал до конца августа. Я жил не где-нибудь, мне дали номер в гостинице, хороший. У меня появились деньги, платили приличные гонорары по тем временам. Я получал зарплату. Я стал самостоятельным человеком, а не бедным студентом на шее мамы. Мне было двадцать лет. И случилось со мной то, что должно было случиться с юношей: там я встретил любимую девушку. Мне предложили на год остаться там. Выбор для меня был такой: то ли я вернусь в Москву, буду у мамы приживалом-студентом жить в ее комнатке в коммунальной квартире, то ли я, совершенно свободный, обеспеченный, самостоятельный человек, буду жить сам по себе", - рассказывал А.Рекемчук в беседе с писателем Юрием Куваловым.

В Сыктывкаре Александр Рекемчук не просто влюбился, а встреитлся с будущей женой – Луизой Потолицыной. В 1963 году супруги переехали в Москву, но не теряли связи с писателями из Коми – Рекемчук переводил на русский язык их произведения.

Самыми известными произведениями писателя стали "Молодо-зелено", "Мальчики", "Нежный возраст" – по ним были сняты фильмы. Всего по произведениям Рекемчука выпущено одиннадцать кинокартин. Его книги переводили на иностранные языки. Издания выходили на английском, французском, немецком, польском и других языках.

Популярность завоевали также его произведения "Тридцать шесть и шесть", "Хлопоты", сборник очерков "Мамонты". События многих произведений разворачиваются в Коми АССР, а на страницах автобиографического романа "Тридцать шесть и шесть" описан северный Город-на-реке, в котором легко узнается Сыктывкар.