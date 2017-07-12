19 организаций из Коми представят регион на федеральном конкурсе "100 лучших товаров России"

На конкурс "100 лучших товаров России" отправятся 19 лауреатов и дипломантов регионального этапа конкурса "100 лучших товаров Республики Коми". Они представят на суд экспертов семь новинок: пять продуктовых и по одной в области производства и образования. Об этом сообщает Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Коми.

Конкурс состоялся в регионе в 17-й раз. В нем приняли участие 32 организации из Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Эжвинского, Сыктывдинского и Сысольского районов. На конкурс были предложены 45 наименований продукции и услуг: 10 - продовольственной продукции, 9 – продукции производственно-технического назначения и промышленных товаров, 26 – услуг.

В работе экспертных групп приняли участие 23 специалиста из профильных министерств и ведомств Республики Коми. Они и определили победителей конкурса.

Лауреатами регионального конкурса стали 20 местных продуктов, еще 29 продуктов-участников были отмечены дипломами "За высокие достижения в области качества". Таким образом, высокую отметку экспертной комиссии получили все участвующие организации

Награждение лауреатов и дипломантов Всероссийского и республиканского конкурсов состоится 22 ноября в Академическом театре драмы имени В. Савина.

Фото Fmsorel.ru

Право представить Республику Коми на федеральном этапе конкурса в номинации "Продовольственные товары" завоевали "Сыктывкархлеб", "Сыктывкарский молочный завод" с новинкой в виде сливочного масла, "Птицефабрика "Зеленецкая" с тремя новыми продуктами, в том числе - яйцами "Коми кольк", "Индустрия гостеприимства" с обновленными кондитерскими изделиями, а также единственный конкурсант-представитель микро-бизнеса ИП Зверев А.В.

В номинации "Промышленные товары для населения" от лица региона выступит предприятие "Лузалес" с погонажными изделиями: евровагонкой "Шепетовка" и половой доской.

Еще три предприятия из Коми примут участие в федеральном конкурсе в номинации "Продукция производственно-технического назначения". "Монди СЛПК" представит на суд экспертов два вида офсетной бумаги, "Сыктывкарский фанерный завод" - два вида ламинированных древостружечных плит и новинку - фильтрующий элемент из термоскрепленного иглопробивного полотна представит на конкурс "Комитекс".

Наибольшее число, десять участников, представлено в номинации "Услуги для населения". Высокую активность продемонстрировали дошкольные образовательные учреждения Сыктывкара: "Центр развития ребенка – детский сад № 89" с проектом "Образовательная робототехника", "Детский сад № 77 общеразвивающего вида" в сфере оказания дополнительных образовательных услуг, "Центр развития ребенка - детский сад № 17" в области этнокультурного образования, "Детский сад № 53 общеразвивающего вида" и программа психолого-педагогического сопровождения детей с синдромом Дауна "Солнечные лучики", "Центр развития ребенка - детский сад №112" с программой летнего оздоровительного лагеря для дошкольников "Родничок", а также "Центр развития ребенка – детский сад № 116" с новинкой в виде образовательного проекта "Вовлечение семей в образовательную деятельность".

Проявили себя в этой номинации и представители "Коми республиканской академии государственной службы и управления" и предоставляемые на базе учреждения услуги по юридическому консультированию, с социально-значимым проектом "Мастерская игропедагогики "Дзолюк" экспертами также был высоко оценен и "Коми республиканский институт развития образования".

Замкнули список два техникума: "Коми республиканский агропромышленный техникум", отмеченный за системный подход к гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, и "Сыктывкарский торгово-технологический техникум" за организацию работы студенческого совета "Максимум".