Лучшие проекты "Инноватики" будут реализованы в рамках региональной молодежной политики

7 июля 2017 года, 22:06 |
Фото предоставлено УГТУ

Глава Республики Коми предложил участникам республиканского молодежного форума "Инноватика: Крохаль" внести свой вклад в развитие региона.

Выступая на торжественной церемонии закрытия, глава региона отметил, что форум собрал самую активную молодежь с богатым потенциалом.

"Ваши итоговые проекты, которые мы сегодня обсуждали, обязательно будут внедрены. Как и любая идея, инициатива, исходящая от вас, будет взята на вооружение. Чем больше таких молодежных инициатив у нас будет реализовываться, тем вам самим будет интереснее; вы найдете ту сферу, где сможете себя найти и применить свой талант, – обратился к участникам форума Сергей Гапликов. – Я верю в вас, в будущее республики. Верю в ту важную составляющую, которую наш регион несет в целом для развития страны. Вы – та надежная опора, на которую я рассчитываю в будущем, которая будет помогать реализовывать идеи".

Руководитель региона также наградил победителей "Конвейера проектов" по определению лучших молодежных инициатив. Всего на конкурс было подано 26 заявок, в финал вышли 9. Их авторы получили на реализацию инициатив от 15 до 30 тысяч рублей.

***По мнению экспертов наиболее интересными инициативами признаны проекты Станислава Зайцева "Автоквест "АвтоМонополия" и Олега Исакова "Квест "Бегущий волонтер".

Сертификаты также получили:
Сергей Васильев, проект "Слет военно-патриотических клубов";
Полина Гутиева, проект "Ассоциация студсоветов СПО";
Владислав Дониченко, проект "Лекторий "Пифагоровы штаны";
Юлия Кецко, проект "Интернет-долголетие";
Руслан Садков, проект "Поэтический Слэм "Poetry Box";
Екатерина Холопова, проект "Своя планета";
Руслан Фаюршин, проект "Межрайонный спортивно-творческий фестиваль работающей молодежи "Печорские игрища".

Комиинформ
  Ключевые слова: форум, проекты, молодежь, крохаль
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Общество
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