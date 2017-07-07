В Сыктывкаре сыграли коми-чувашскую свадьбу

7 июля 2017 года, 16:25 | Сыктывкар
Фото Дома дружбы народов

Накануне Дня семьи, любви и верности в Сыктывкаре сыграли коми-чувашскую свадьбу. Интернациональная церемония прошла в Доме дружбы народов Республики Коми.

Невеста Ксения Смирнова и ее родители по происхождению чуваши, жених – Артем Некрасов и его родня - коми. Свадебный обряд представлял собой сплав коми и чувашских традиций.

Встречали молодых величальной песней, после чего родители преподнесли им традиционные свадебные коми и чувашские блюда: хлеб - тшöкöт, щекöр - нянь, мед - пыл - ма, пиво - сöра - сур.

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Обряд, который по-коми называется бöрдöдчöм (плачь невесты), прозвучал на чувашском языке. Старинные чувашские песни исполнила вокальная группа НКА чувашей "Нарспи".

Изюминкой свадебной церемонии стал чувашский обряд "Инке салми" - танец с вилами и салом. Он символизирует "общую еду" молодых. По представлениям многих народов, совместная еда и совместный танец делают жениха и невесту неразлучными. По коми обычаям молодых опоясали оберегами – традиционными вязаными поясами.

Свадебное торжество прошло на трех языках - русском, коми и чувашском, сообщает пресс-служба Миннаца РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: свадьба
  Рубрика: Общество
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