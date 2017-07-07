В Сыктывкаре завершаются ремонтные работы на улице Лыткина.

Как сообщает сыктывкарская мэрия, в настоящее время дорожники укладывают второй слой асфальтобетона по ул. Лыткина, от ул.Малышева до ул. Петрозаводская. Ремонтные работы проводятся на площади 5734 квадратных метра, в том числе будут отремонтированы съезды площадью 243 квадратных метра.

Также проведены подготовительные работы - фрезеровка дорожного полотна по ул. Малышева, отул. Лыткина до ул. Петрозаводская. На ул. Малышева будет проведен ремонт по всей ширине проезжей части с учетом заездов. Общая площадь проведения работ составит 8620 квадратных метров, в том числе по съездам - 175 квадратных метров.

На эти цели будет потрачено почти 20 миллионов рублей. В целом, на проведение работ по ремонту улично-дорожной сети Сыктывкара в 2017 году выделено 60 миллионов рублей.

В связи с активным ходом дорожных работ мэрия приносит извинения за временные неудобства и обращается к жителям микрорайона Орбита с просьбой не препятствовать работе дорожников и убирать автотранспорт с ремонтируемых участков, чтобы завершить ремонтно-дорожную кампанию в сжатые сроки в условиях изменчивой погоды.