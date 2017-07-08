Специалисты Минтруда Коми собрали помощь для нуждающихся семей

8 июля 2017 года, 17:43 |

Специалисты Минтруда РК собрали помощь для нуждающихся семей.

Благотворительная акция по сбору бывших в употреблении детских и взрослых вещей в региональном Министерстве труда, занятости и социальной защиты была организована в рамках объявленного главой Республики Коми Года добрых дел.

Работники ведомства активно откликнулись на инициативу. Нуждающимся гражданам вещи доставлялись через подведомственные Минтруду РК учреждения. Собранные вещи были направлены для клиентов Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий города Сыктывкара, в Корткеросский район, но большая часть – в Сыктывдинский район.

Как сообщили в отделении социальной помощи семье и детям центра социальной защиты населения Сыктывдинского района, собранные в ходе акции одежду и обувь передали нуждающимся в поддержке семьям в сельских поселениях Слудка, Ыб, Зеленец, Шошка, Нювчим.

"Все вещи были в хорошем состоянии на каждый сезон. Всего такую помощь получили около 20 сыктывдинских семей", - рассказала специалист по социальной работе центра соцзащиты населения Сыктывдинского района Вера Расова.

Комиинформ
  Ключевые слова: Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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