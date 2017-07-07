В селе Усть-Цильма начинаются "горочные" гулянья

Сегодня стартуют мероприятия Межрегионального праздника "Усть-Цилемская горка". Они пройдут в рамках празднования 475-летия села.

7 июля в 16.00 в сквере историко-мемориального музея А.В. Журавского состоится презентация проекта "Усть-Цильма заповедная", после чего на Народной поляне пройдет первая "Горка".

9 июля в местечке Совхозное поле будут организованы соревнования по конному спорту, в Усть-Цилемском культурном центре - музыкально-поэтический вечер члена Союза писателей России поэта Олега Чупрова. 10 июля состоится Межрегиональная краеведческая конференция "Из какого мы рода-племени", творческий вечер самодеятельного композитора Леонида Макаренкова, будет открыта мемориальная доска на родовом доме Синцовых.

Основные торжества традиционно ожидаются 11 и 12 июля. Так, во вторник на площади возле районной администрации развернется праздничное гулянье и петровская ярмарка.

На берегу Печоры пройдут соревнования по ловле рыбы на удочку, соревнования по водомоторному спорту и силовые состязания. В 22.00 начнется народное гулянье "Петровщина". 12 июля площадкой для проведения мероприятий станет Народная площадь. Здесь будут организованы концерт, ярмарка, а также сам праздник "Усть-Цилемская горка". Завершится день дискотекой.

13 июля в Усть-Цилемском культурном центре состоится вечер памяти, посвященный доктору исторических наук, профессору Владимиру Чупрову.