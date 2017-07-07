Горячее водоснабжение в Инте подадут в срок

В Инте с 3 по 10 июля временно остановлено горячее водоснабжение для проведения ремонтных работ и для очистки водоприемных колодцев береговой насосной станции от иловых отложений.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации муниципалитета, сегодня мэр Инты Лариса Титовец в сопровождении директора Интинской ТЭЦ познакомилась с ходом подводно-технических работ на гидротехнических сооружениях станции. Директор ИТЭЦ Владимир Трикур и специалисты сыктывкарского ООО "Северная водолазная служба" рассказали градоначальнику о том, в каком состоянии находятся подводные сооружения.

"Всего на береговой насосной станции четыре водоприемных колодца - по числу насосов, подающих воду из реки на ТЭЦ для использования ее в системах отопления и горячего водоснабжения, - рассказал Владимир Трикур. - В процессе эксплуатации колодцы заполняются илом, камнями и другим мусором, который приносит река во время половодья. Все это оседает в колодцах, постепенно утрамбовывается, осложняет работу насосов и в значительной мере влияет на качество воды в системах отопления и ГВС".

По словам директора ТЭЦ, такие работы на станции не проводились более 10 лет, а потому колодцы оказались заполнены отложениями. В процессе работ по очистке водолаз вымывает из каждого колодца ил и грязь струей воды под большим давлением, и весь накопившийся мусор река уносит вниз по течению. Так что после завершения этих работ горячая вода у интинцев станет значительно чище.

"В этом году для подготовки Интинской ТЭЦ к следующему отопительному сезону было выделено 93 миллиона рублей, - отметила Л. Титовец. - Это на четверть больше, чем в прежние годы. По словам директора ТЭЦ, этой суммой финансирование не ограничится. По мере того, как выявляется необходимость проведения дополнительных неотложных работ, Интинская ТЭЦ получает средства и сверх выделенных лимитов. Мы видим, что руководство ПАО "Т плюс" серьёзно относится к обеспечению надежного теплоснабжения нашего города с учетом климатических особенностей Интинского района".

В соответствии с планом проведения ремонтных работ, сегодня в Инту прибыли специалисты санкт-петербургского ООО "Развитие" для выполнения работ повышенной сложности на высоте 60 метров. В ближайшие дни они проведут очистку оголовков и замену сигнальных ламп на дымовых трубах ТЭЦ. Одновременно на ТЭЦ идет ремонт котельного и турбинного оборудования, замена участков тепловых сетей и другие виды работ, которые требуют полного останова станции.

Вместе с тем, специалисты подтвердили, что горячее водоснабжение в Инте возобновится в заявленные сроки. 10 июля начнется растопка котла, за ночь вода нагреется до нормативной температуры, а утром 11 числа начнется подача горячей воды в сеть ГВС.

"Конечно, сначала вода будет мутная, как это обычно бывает после отключения. И, надо понимать, что одномоментно во всех домах горячая вода не появится. Нужно определенное время, что бы она заполнила всю сеть. Мы проведем дополнительное совещание с руководителями управляющих компаний, чтобы организовать работу оперативных ремонтных бригад. Запуск горячего водоснабжения в городе должен пройти без аварий и срывов", - подытожила мэр Инты.

Мероприятия, необходимые для подготовки к следующему отопительному сезону, включая гидравлические испытания тепловых сетей и устранение выявленных дефектов на Интинской ТЭЦ, продолжатся вплоть до начала отопительного сезона. Но это будет происходить уже без прекращения горячего водоснабжения потребителей.