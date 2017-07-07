Куда сходить на выходные в Сыктывкаре

Молодежный портал "Твоя Параллель" публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. В выходные жители и гости столицы Коми смогут побывать на "Российском застолье", сводить детей на бесплатное музыкальное занятие и поучаствовать в "Жарких играх".

Застолье в Нацмузее

8 июля с 11 до 19 часов Национальный музей Коми приглашает в Выставочный зал на "Российское застолье".

Вы познакомитесь с традициями семейных застолий XIX и XX вв., запишите рецепты хороших обедов, узнаете, что, чем и когда едят, проследите, как менялись вкусы в зависимости от эпохи, придумаете собственные правила гостеприимного дома.

День открытых дверей в Нацгалерее

В честь Дня любви, семьи и верности 8 июля вход на все экспозиции Национальной галереи Коми будет бесплатным.

Будут работать "Гражданин Вселенной из деревни Сордйыв", приуроченная к 90-летию В. И. Попова, "Сознание красоты спасет мир" - картины Н.К. Рериха из музеев мира (компьютерные копии), "Зримая память предков" - памятники религиозной культуры из коллекции М.Д. Игнатова, "Небесный покровитель русского воинства" - выставка из цикла "Дивен Бог во святых своих…" и другие экспозиции.

Дошколята в Школе рока

9 июля в 18 часов школа рока RockWay приглашает родителей с детьми от 3 до 10 лет за бесплатное занятие по музыке, которое пройдет в ДК "Строитель".

Ознакомительный урок проведет преподаватель музыки, ф-но, синтезатора, эстрадного вокала с высшей квалификационной категорией Марина Шелегова. Записаться на занятие следует здесь: http://rockway.pro/index.php?conid=28

"Жаркие игры" в Сыктывкаре

8 июля состоится ежегодный фестиваль дворовых видов спорта "Жаркие игры". Соревнования пройдут в пяти дисциплинах на четырех площадках в разных концах города.

Эпицентром турнира станет школа №21, которая примет соревнования по стритболу и настольному теннису во всех возрастах, а также по футболу в старшей возрастной группе и флорболу среди детей до 15 лет. На уличной площадке Северной Олимпии встретятся футболисты 15-17 лет. Наконец, на песчаном поле по адресу: Сысольское шоссе, 17/2 состоится турнир по волейболу для команд до 18 лет и старше 18. Все матчи начнутся в 11.00.

Пляжный волейбол

8 и 9 июля в Эжве пройдет Чемпионат Республики Коми по пляжному волейболу.

Соревнования примет Реабилитационно-оздоровительный центр по адресу ул.Мира, 37а. Начало в 10 часов.

Кино в ТРЦ "Радуга"

Торгово-развлекательный центр "Радуга" приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

"Человек-паук: Возвращение домой" (16+)

Фантастика. Режиссер: Джон Уоттс. В ролях: Том Холланд, Роберт Дауни мл., Мариса Томей. Длительность: 140 минут.

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-кто… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 10:50 – 150р., 18:15 – 200р., 19:25 – 190р., 21:50 – 190р. (3D)

"Гадкий я 3" (6+)

Мультфильм. Длительность: 100 минут.

Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.

Начало сеансов и стоимость: 9:10 – 120р., 11:25 – 150р., 13:00 – 150р., 16:10 – 160р., 17:50 – 180р. (3D).

"Трансформеры: Последний рыцарь" (12+)

Фантастика. Режиссер: Майкл Бэй. В ролях: Энтони Хопкинс, Марк Уолберг. Длительность: 140 мин.

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда.

Начало сеансов и стоимость: 15:30 – 160р., 20:40 – 180р. (3D).

Сборник мультфильмов "Про Степана-кузнеца"

Начало сеансов и стоимость: 15:10 – 140р.

"Тачки 3" (6+)

Мультфильм. Длительность: 110 мин.

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина в новом высокоскоростном приключении Disney/Pixar "Тачки 3". Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

Начало сеансов и стоимость: 13:15 – 150р. (3D).

"Мульт в кино №55" (0+)

Длительность: 45 мин.

Начало сеансов и стоимость: 14:35 – 140р.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ "Радуга" — http://raduga3d.com/