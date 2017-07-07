Найти анкету участника проекта "Комиинформа" "Мы рядом" теперь легко
Найти анкету участника проекта "Комиинформа" "Мы рядом" для людей с особыми потребностями здоровья на нашем сайте теперь легко. Редакция создала отдельный раздел в сервисах проекта - "Анкета".
Приглашаем присоединиться к проекту всех желающих. Стать нашим героем просто: достаточно ответить на несколько несложных вопросов анкеты, рассказав о себе и отправить ответы по адресу yaroslava@komiinform.ru, support@komiinform.ru или лично куратору проекта через соцсети.
На нашей площадке люди общаются, знакомятся, находят друзей, участвуют в увлекательных и полезных акциях, развивают себя и помогают друг другу. А еще у нас просто интересно и очень душевно.
Анкета участника проекта "Мы рядом":
1. Как меня зовут? (как ко мне можно обращаться).
2. В чем моя проблема, какая нужна помощь, чем сам могу помочь?
3. Что я умею? Что мне нравится? Чем я интересен\интересна?
4. С кем я хочу общаться?
5. Обо мне (все, что считаете нужным рассказать о себе).
6. Мои контактные данные (любые удобные для связи).
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