Найти анкету участника проекта "Комиинформа" "Мы рядом" теперь легко

Найти анкету участника проекта "Комиинформа" "Мы рядом" для людей с особыми потребностями здоровья на нашем сайте теперь легко. Редакция создала отдельный раздел в сервисах проекта - "Анкета".

Приглашаем присоединиться к проекту всех желающих. Стать нашим героем просто: достаточно ответить на несколько несложных вопросов анкеты, рассказав о себе и отправить ответы по адресу yaroslava@komiinform.ru, support@komiinform.ru или лично куратору проекта через соцсети.

На нашей площадке люди общаются, знакомятся, находят друзей, участвуют в увлекательных и полезных акциях, развивают себя и помогают друг другу. А еще у нас просто интересно и очень душевно.

Анкета участника проекта "Мы рядом":

1. Как меня зовут? (как ко мне можно обращаться).

2. В чем моя проблема, какая нужна помощь, чем сам могу помочь?

3. Что я умею? Что мне нравится? Чем я интересен\интересна?

4. С кем я хочу общаться?

5. Обо мне (все, что считаете нужным рассказать о себе).

6. Мои контактные данные (любые удобные для связи).

Все удобные сервисы проекта "Мы рядом".