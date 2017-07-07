В Троицко-Печорском районе при подъезде к Мылве на дороге опрокинулась "Дэу Нексия"

В Троицко-Печорском районе при подъезде к Мылве на дороге опрокинулась иномарка. В ДТП пострадали четыре человека, - сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона.

6 июля в 23:35 водитель 1994-го года рождения не справился с управлением, в результате чего его "Дэу Нексия" на первом километре при подъезде к поселку Мылва съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля, все получили в аварии ушибы: две девочки 2000-го года рождения, мужчина 1991-го и мужчина 1992-го.

Водитель авто в ДТП не пострадал. В течение года пять раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД,