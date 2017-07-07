Под Печорой утонул 17-летний подросток

7 июля 2017 года, 7:35 | Печора
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Вчера днем под Печорой утонул 17-летний мальчик, - сообщили "Комиинформу" в учреждении "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС. Звонок спасателям раздался от очевидцев происшествия.

Подросток находился с товарищами в районе затона "Маяк". В какой-то момент он ушел купаться один в несанкционированном месте.

Мальчик стал тонуть. Находившиеся рядом люди помочь ему не смогли.

Спасательный отряд работал на месте трагедии с 15 часов 6 июля. Тело погибшего удалось обнаружить спустя два часа.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: трагедия, спасатели, река, Печора, молодежь, лето
  Рубрика: Происшествия
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