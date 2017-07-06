В Ухте в ДТП погибла женщина
6 июля 2017 года, 22:10 | Ухта
В Ухте в ДТП погибла женщина.
Автомобильная авария произошла сегодня, 6 июля, около 20:30.
На 1 км автодороги Ухта - Дальний 33-летняя женщина-водитель автомашины Toyota Corolla совершила наезд на препятствие - металлическое барьерное ограждение. После этого машину отбросило на крышу Daewoo Nexia.
Затем Toyota Corolla опрокинулась.
Водитель "Дэу" 1993 г.р. госпитализирована с тяжелыми травмами.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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