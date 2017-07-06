В Ухте в ДТП погибла женщина.

На 1 км автодороги Ухта - Дальний 33-летняя женщина-водитель автомашины Toyota Corolla совершила наезд на препятствие - металлическое барьерное ограждение. После этого машину отбросило на крышу Daewoo Nexia.

Комиинформ

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