В Ухте в ДТП погибла женщина

6 июля 2017 года, 22:10 | Ухта
Фото телепрограммы "День"

В Ухте в ДТП погибла женщина.

Автомобильная авария произошла сегодня, 6 июля, около 20:30.

На 1 км автодороги Ухта - Дальний 33-летняя женщина-водитель автомашины Toyota Corolla совершила наезд на препятствие - металлическое барьерное ограждение. После этого машину отбросило на крышу Daewoo Nexia.

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Затем Toyota Corolla опрокинулась.

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Водитель "Дэу" 1993 г.р. госпитализирована с тяжелыми травмами.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Комиинформ
  Ключевые слова: Ухта, ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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