Глава Коми посетит с рабочей поездкой Ухтинский район

Завтра, 7 июля, глава региона проинспектирует в городе Ухте дорожно-ремонтные работы, посетит ряд производственных объектов и встретится с участниками молодёжного образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017", сообщает пресс-служба главы.

Комиинформ

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