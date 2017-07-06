Глава Коми посетит с рабочей поездкой Ухтинский район
6 июля 2017 года, 21:18 | Ухта
Глава Республики Коми Сергей Гапликов посетит с рабочей поездкой Ухтинский район.
Завтра, 7 июля, глава региона проинспектирует в городе Ухте дорожно-ремонтные работы, посетит ряд производственных объектов и встретится с участниками молодёжного образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017", сообщает пресс-служба главы.
Комиинформ
Ключевые слова: командировка
Рубрика: Общество
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