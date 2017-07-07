"Коми реклама" публикует сообщения о необходимости демонтировать рекламные конструкции

7 июля 2017 года, 8:25 |

"Коми реклама" публикует сообщения о необходимости произвести демонтаж рекламных конструкций, владельцы которых неизвестны.

Сообщения публикуются в подразделе "Сообщения о необходимости произвести демонтаж рекламных конструкций" раздела "Контроль".

Если владелец рекламной конструкции самостоятельно не произведет ее демонтаж по истечении месяца с даты размещения соответствующего сообщения на сайте, демонтаж такой конструкции будет осуществлен силами ГКУ РК "Коми реклама".

Демонтированная рекламная конструкция помещается на ответственное хранение. В случае, если в течение 3 месяцев со дня осуществления демонтажа рекламной конструкции собственник, иной законный владелец рекламной конструкции не заберет рекламную конструкцию с места хранения, или собственник не будет выявлен, "Коми реклама" с привлечением подрядных организаций организует уничтожение демонтированной рекламной конструкции.

Комиинформ
  Ключевые слова: реклама
  Рубрика: Право
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