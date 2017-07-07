У журнала "Радуга" появился свой "мурзилка"

Редакция газеты "Радуга" объявила имя победителя конкурса на создание героя для нового детского журнала. Это художница Валерия Осташова и ее герой-библиотекарь, которого назвали Евгений Пантелеймонович, или КнигаЖень, как на коми манер могли бы называть библиотекаря маленькие читатели.

В выборе персонажа редакция ориентировалась на опыт старейшего детского журнала "Мурзилка". К участию в конкурсе были привлечены различные учебные заведения республики, а также художники города Сыктывкара. Участникам творческого конкурса предстояло придумать и воплотить в реальность оригинальный образ, который впоследствии запомнят и полюбят дети. Авторам предоставлялся абсолютный простор для творчества.

"На конкурс пришло около двух десятков работ, выполненных в различных техниках. В основном, были представлены рисованные персонажи, хотя встречались герои из глины и даже шерсти. Радужные человечки, сказочные насекомые и фантастические зверьки серьезно оценивались и горячо обсуждались в редакции", - сообщила главный редактор "Радуги" Нина Новикова.

В результате победителем стал герой, придуманный художником Валерией Осташовой. О получившемся образе автор говорит, что радуга, как явление природы - это предвестник тепла, солнца, лета, чего-то яркого и воздушного. А раз журнал для детей носит такое название, значит, его герой должен быть непременно с крыльями. Он легкий и способен перемещаться по воздуху. Живет человечек в библиотеке, знает много тайн и секретов и готов о них рассказывать детворе.

"От издательской деятельности я была далека, так, мелкие подработки-иллюстрации. В плотную столкнулась, иллюстрируя книгу "Дуда-платье". После мне рассказали про "Радугу", что вместо газеты, будет издаваться журнал, и предложили участвовать в конкурсе. На рынке печатной продукции в Коми нет ни одного детского издания приличного уровня. Много журналов, ориентированных на небольшую цену и с оборотом, рассчитанным на поток, примитивные по графике и содержанию, визуально вредные для зрения детей, эстетически примитивные. Захотелось воспользоваться предложением и сделать свой стиль. Это стало мотивацией для работы над стилем журнала и персонажем", - рассказала "Комиинформу" В.Осташова. И добавила, что планируемый формат и содержание "Радуги" ей очень нравится, она считает его оптимально правильным.

Предполагается, что вместе со сквозным персонажем журнала дети будут путешествовать по страницам нового издания и знакомиться с известными писателями Коми края, обычаями и традициями республики, ее флорой и фауной и многим другим.

Вчера КнигаЖеня вместе с концепцией издания и первым, пилотным, номером представили на суд членов редакционного совета. Журналисты, писатели, представители министерств, ученые выслушали рассказ Нины Новиковой о рубрикаторе. Директор подчеркнула, что возраст целевой аудитории, в отличие от старой версии, снизился и теперь составляет порог от 3 до 9 лет. Это и стало поводом рассмотреть главного героя издания более пристально.

По мнению членов редсовета, трехлеткам будет сложно "рассмотреть" персонажа, а прочесть оригинальный шрифт рубрик и названия журнала непросто и для девятилетних. Надо или повышать возрастную планку, или выбрать персонажа "понятнее". При этом самим членам редсовета КнигаЖень понравился. Некоторые усмотрели в нем влияние образов Дали. Однако, поставив себя на место маленьких читателей, они усомнились с симпатиях к КнигоЖеню с их стороны.

Выслушав все мнения, Н.Новикова отметила, что все они будут приняты во внимание. "У нас еще есть время подумать и что-то изменить. Подчеркиваю, что первый номер - пилотный, и работа над изданием продолжается", - уточнила она.

Выход первого номера планируется уже в конце июля. Сейчас его подготовка к печати в самом разгаре. Над каждым выпуском будут трудиться команда талантливых художников, писателей и поэтов. Также к работе над журналом будут привлекаться опытные специалисты в сфере образования, искусства, культуры и краеведения.

Читателям будут представлены литературные произведения детских писателей Коми и России: стихи, рассказы, басни, былички, сказки, загадки. В журнале будут публиковаться материалы, способствующие развитию речи, памяти и мышления юных читателей. Также здесь можно будет найти рубрики, посвященные изучению языков: русского, английского, коми. Каждый номер издания украсят интерактивные страницы: раскраски, оригами, настольные игры.