Участники форума "Инноватика: Крохаль 2017" получили регистрацию на портале госуслуг

Участники и организаторы молодежного образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017" узнали о преимуществах получения госуслуг в электронной форме и зарегистрировались на портале gosuslugi.ru.

В этом им помогли сотрудники ГАУ РК "ЦИТ", управления массовых коммуникаций, информатизации и связи администрации главы Республики Коми и ухтинского офиса "Мои документы" (МФЦ).

Как рассказала главный специалист отдела развития электронных услуг и сервисов центра информационных технологий Юлия Никитина, презентация была проведена в шатре на территории базы, где проводится форум.

"Собрались порядка сотни человек. Это и студенты – делегаты форума, и персонал – организаторы мероприятия. Мы показали на телеэкране видео-ролики о получении госуслуг в электронной форме, а также рассказали собравшимся о наиболее популярных из них. Кроме того, ответили на вопросы и пояснили преимущества заказа госуслуг в электронной форме", - отметила Юлия Никитина.

Консультант-эксперт сектора связи и организации эксплуатации отдела информатизации и связи управления массовых коммуникаций, информатизации и связи администрации главы Республики Коми Екатерина Киселева добавила, что после презентации в течение двух дней все желающие из числа молодежи и взрослых при предъявлении паспорта и СНИЛС смогли получить подтвержденную учетную запись на портале. Регистрировали их сотрудники ухтинского офиса "Мои документы" (МФЦ) на компьютере, предоставленном ГАУ РК "ЦИТ".

"Заказ госуслуг в электронной форме позволяет экономить время, поскольку подать заявку на портал можно в любое время суток. Кроме того, такой формат исключает контакты с чиновниками и очереди в госструктуры для сдачи документов. Еще одно преимущество заключается в том, что заявители могут оплатить госпошлину посредством портала, причем с существенной скидкой", - пояснила Екатерина Киселева.

Среди востребованных населением Республики Коми госуслуг – запись на прием к врачу, оформление и замена отечественного и заграничного паспортов, постановка и снятие с техучета транспортных средств, оплата штрафов ГИБДД, проверка задолженностей по налогам и исполнительным производствам и их оплата. А также – регистрация свидетельств о рождении и смерти, заказ охотничьего билета, регистрация по месту жительства и ее снятие, и пр.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.