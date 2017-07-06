В Сыктывкаре снова активизировались наркодилеры

6 июля 2017 года, 16:38 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Сыктывкаре отмечен небольшой рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом сообщил начальник УМВД России по Сыктывкару Александр Спиридонов.По его словам, в 2015 году после серии резонансных задержаний наркодилеров, в Коми было отмечено значительное снижение преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

"Если в 2015 году в городскую наркологию за оказанием медицинской помощи обратились 836 человек, то в 2016 – всего около сотни, - отметил А. Спиридонов. – В первом полугодии этого года снова наметился рост преступности в этой сфере. "Пустующую нишу" пытаются занять другие ОПГ, но мы работаем над тем, чтобы эту нишу ликвидировать".

Начальник УМВД России по Сыктывкару также сообщил, что с начала года в Сыктывкаре было изъято 12 килограммов наркотических средств, в том числе его подчиненными – два килограмма.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: рост преступности, борьба с наркотиками
  Рубрика: Право
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