В спортивном комплексе имени Раисы Сметаниной открылся лагерь для юных спортсменов

На базе Центра спортивной подготовки сборных команд (ЦСПСК) открылся детский оздоровительный лагерь "Олимп".

Как сообщили в Центре, в "Олимпе" наберутся сил более двухсот детей из детско-юношеских спортивных школ (отделения "лыжные гонки", "биатлон" и "баскетбол") Сыктывкара, Ухты, Усинска, Сосногорска, Печоры, Ижемского, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Корткеросского, Усть-Цилемского, Удорского, Троицко-Печорского и Сыктывдинского районов.

"Для ребят предусмотрен не только тренировочный процесс, но и спортивные состязания, встреча с выдающимися спортсменами. Также юных спортсменов ждет мастер-класс от Центра культурных инициатив "Югор", экскурсия в национальный музей и культурно-досуговая часть", - отметила начальник отдела по организации массового отдыха ЦСПСК Екатерина Ведерникова.

Заселили юных спортсменов в гостиничный комплекс "Олимпиец" и коттеджный поселок лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной в Выльгорте.

Официальное открытие лагеря состоится завтра, 7 июля, в 10.00. В торжественной церемонии примет участие министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной. Работа лагеря продлится до 25 июля, сообщает пресс-служба Минспорта РК.