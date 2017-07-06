Летний университет юных филологов в Коми будет носить имя Владимира Тимина

6 июля 2017 года, 15:55 | Сыктывкар
Фото Инфоцентра "Финноугория"

5 июля в г. Сыктывкаре, в Литературном музее И. А. Куратова состоялась литературная встреча "Читаем Владимира Тимина", посвящённое 80-летию со дня рождения народного писателя Республики Коми Владимира Тимина. Мероприятие собрало тех, кто на протяжении долгих лет работал с поэтом, и начинающих авторов – учащихся XVI Летнего университета юных филологов, мечтающих стать последователями коми поэта.

Открыла творческую встречу директор музея Диана Холопова, поприветствовав участников и гостей встречи. Воспоминаниями о событиях жизни Владимира Тимина поделилась его супруга Тамара Григорьевна и председатель Союза писателей Республики Коми Елена Козлова, которая многие годы работала вместе с именитым литератором.

2.jpg

С приветственным словом выступила руководитель филиала ГРДНТ им. В. Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" Татьяна Барахова: "Владимир Тимин был вдохновителем и одним из организаторов Летнего университета юных филологов, в котором много лет руководил лабораторией художественного письма. Совместно с Еленой Козловой они разрабатывали уникальные литературные программы для этого проекта. После общения с Владимиром Васильевичем каждый чувствовал себя добрее и лучше, – подчеркнула Т. Барахова. – А его наследие – выдающиеся произведения – будут и впредь делать нас и последующие поколения благороднее, сильнее и богаче".

1.jpg

В завершение Татьяна Барахова озвучила идею присвоить Летнему университету юных филологов имя его основателя. Эту мысль поддержали Тамара Тимина и представители творческой интеллигенции Республики Коми.

Далее учащиеся университета – Александр Бабиков, Генрих Немчинов и Виктория Рочева – прочитали свои любимые стихотворения Владимира Тимина.

4.jpg

3.jpg

Песни на стихи поэта исполнили артисты Театра драмы им. В. Савина Александр Кузнецов и Михаил Поверин и артистка Национального музыкально-драматического театра Республики Коми Наталья Канова.

Поэт Андрей Попов представил свои переводы на русский язык стихотворений Владимира Тимина. К поэтической акции присоединились кандидат филологических наук Татьяна Кузнецова, литературный консультант Союза писателей Республики Коми Елена Афанасьева, корреспондент республиканской газеты "Коми му" Павел Симпелев, руководитель республиканского художественного журнала "Арт" Нина Новикова и другие поэты.

5.JPG

6.JPG

Напомним, в эти дни в Сыктывкаре Финно-угорский культурный центр Российской Федерации проводит свой долгосрочный проект – "Летний университет юных филологов". Его учащиеся – старшеклассники из районов Республики Коми – проходят обучение по национальной журналистике и художественному письму, встречаются с известными литераторами и журналистами Республики Коми, посещают редакции республиканских СМИ и учреждения культуры. Завершится Летний университет 10 июля торжественным мероприятием.

Комиинформ
  Ключевые слова: владимир тимин
  Рубрика: Культура
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:32 05.07.2017
В центре Сыктывкара появились баннеры с портретами победителей олимпиады по коми языку
17:44 03.07.2017
В Сыктывкаре начинает работу Летний университет юных филологов
23:30 30.06.2017
Сыктывкарский студент получил сто тысяч рублей от Росмолодежи на сохранение коми культуры


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

3 июля

Освобождение Минска, 1944 г.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus