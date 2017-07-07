Семья двухлетнего сыктывкарца Саши Седрисева просит помочь в сборе средств на реабилитацию малыша. Напомним, у Саши - ДЦП, а также спастический тетрапарез тяжелой степени, псевдобульбарный синдром, задержка психомоторного и предречевого развития, эквинусная установка стоп.

За год сыктывкарцам удалось вывезти ребенка на несколько реабилитационных курсов. В мае они вернулись с лечения в Нижнем Новгороде и сейчас вновь копят средства на поездку. На этот раз в медицинский центр Челябинска. Все лечение дает только положительный эффект.

Выезд запланирован уже на 8 июля. Курс начнется с 10-го числа. Своими силами и с помощью благотворительных пожертвований в помощь Саше удалось собрать 177 тысяч рублей. Осталось еще 62 тысячи.

Как пояснил папа мальчика Денис Седрисев, реабилитационный курс займет около шести недель. За это время специалисты позанимаются с ребенком по передовым российским и китайским методикам, ребенок пройдет сеансы массажа разного вида, иглоукалывания, ЛФК, позанимается с логопедами, рефлексотерапевтами и другими специалистами узкого профиля.

Самый простой способ помочь семье Саши Седрисева:

Карта Сбербанка : 5469 2800 1022 9087 (мама: Наталья Николаевна Д.)