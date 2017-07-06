С 1 октября надомное социальное обслуживание в Коми перейдет в негосударственный сектор

В Минтруде РК обсудили детали перевода соцобслуживания на дому в негосударственный сектор

Обсуждение проходило в формате видео-селекторной связи при участии руководства и специалистов Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, подведомственных государственных учреждений, которые сейчас занимаются предоставлением услуг надомного соцобслуживания, а также представителей Республиканской общественной приёмной Главы Республики Коми и общественных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию указал на необходимость привлечения на рынок социальных услуг негосударственных организаций.

В рамках исполнения поручения главы государства в марте текущего года правительству Республики Коми региональным Минтрудом был представлен план мероприятий по передаче надомного социального обслуживания от государственных учреждений отрасли соцзащиты в ведение негосударственных организаций. Предварительно этот план получил одобрение Общественной палаты Республики Коми и Общественного совета при Минтруде РК.

Согласно плану, с 1 октября 2017 года надомное социальное обслуживание в Коми перейдет в негосударственный сектор. Детали этого перевода рассматривались на селектором совещании в Минтруде РК.

Для того, чтобы обеспечить этому процессу максимальную открытость и предупредить возможные вопросы, к обсуждению были приглашены руководители филиалов Общественной приемной Главы республики и лидеры общественных организаций городов и районов. Как неоднократно подчеркивалось в ходе совещания, ведомство и отрасль соцзащиты приветствуют конструктивное сотрудничество общественников в реализации мероприятий передачи услуг надомного соцобслуживания в негосударственный сектор, в том числе в части включения общественников на местах в наблюдательные советы негосударственных организаций, которые будут заниматься надомным социальным обслуживанием. Например, Совет ветеранов республики уже предложил свои кандидатуры в наблюдательные советы организаций.

"Привлечение на рынок оказания социальных услуг негосударственных организаций – это последовательное развитие отрасли с учетом современных требований. Это позволит создать конкурентную среду в сфере надомного соцобслуживания, будет способствовать повышению качества услуг и увеличению их спектра, а в перспективе - послужит препятствием для активного вхождения на рынок соцуслуг республики недобросовестных или некомпетентных поставщиков соцуслуг", - объяснили в ходе совещания представители Минтруда РК.

Их поддержал председатель Общественного совета при ведомстве Владимир Пыстин. Он отметил, что изменения в сфере предоставления соцуслуг давно назрели, заслуживают поддержки на местах, содействия и конструктивного участия.

Специалисты Министерства труда, занятости и соцзащиты республики проинформировали участников совещания, что пионером в реализации плана мероприятий по привлечению негосударственного сектора на рынок соцуслуг будет Сосногорск. В этом муниципальном образовании надомное соцобслуживание перейдет в ведение негосударственной организации уже в августе. Поэтому Сосногорску будет уделяться самое пристальное первоочередное внимание, этой территории потребуется поддержка и сотрудничество. Так, в ходе селектора стало известно, что своё согласие войти в наблюдательный совет негосударственной организации в Сосногорске дал ветеран отрасли соцзащиты, ныне активный общественник и член президиума городского Совета ветеранов Геннадий Тарахов.

Накопленный Сосногорском опыт станет отправной точкой для остальных городов и районов Коми.