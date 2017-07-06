В муниципалитетах началась активная стадия реализации народных проектов.

По итогам состоявшегося в марте заседания Межведомственной комиссии по отбору народных проектов победителями были признаны 144 проекта по 9 направлениям.

После окончания всех процедур по распределению республиканской субсидии местным бюджетам Республики Коми органы местного самоуправления с активным участием жителей приступили к непосредственному претворению народных проектов в жизнь.

Отличились Прилузский, Корткеросский, Койгородский и Усть-Куломский районы.

В селе Объячево в рамках реализации народного проекта был произведен капитальный ремонт системы электроснабжения и электрооборудования в детском саду д. Калининская.

В связи с закрытием центральной котельной в д. Калининская с 2015 года детский сад был переведён на электрическое отопление. В здании были установлены 2 электрических котла. Перевод на альтернативный источник тепла привёл к значительному увеличению нагрузки на систему электроснабжения, наблюдались частые отключения электроэнергии, что вызывало беспокойство не только у персонала учреждения, но и родителей. В целях создания безопасных условий для детей и решения вышеуказанной проблемы как раз и был разработан народный проект по ремонту системы электроснабжения.

В рамках рабочей поездки в Прилузский район 20 июня руководитель администрации главы Республики Коми Михаил Порядин осмотрел ход проведения работ и отметил положительную динамику.

Реализация народного проекта "Спортивная площадка "КОМИ БАГАТЫР" в селе Большелуг Корткеросского района началась 1 июня.

Силами общественников и активных жителей села были произведены уборка территории, выравнивание площадки и подвоз песка под спортивный тренажерный комплекс, расположенный возле школы. 26 июня работы уже были завершены. Примечательно, что в работах по реализации проекта, участвовало 62 жителя села, в том числе предприниматели.

Активное участие в реализации народного проекта по установке спортивной площадки приняли также жители п. Кузъёль Койгородского района. На средства республиканской субсидии были приобретены игровые конструкции (карусель, качели, шагоход, лабиринт и спортивный комплекс). Силами неравнодушных местных жителей с 23 по 28 июня были проведены работы по сбору и монтажу детской площадки.

К реализации народных проектов несмотря на климатические особенности нынешнего лета приступили и в северных муниципалитетах.

Проект в сфере предпринимательства по строительству здания частного дома-музея "Коми изба в деревне Усть-Кожва" в Печорском районе стартовал еще до схода снегов. В конце мая была приобретена часть материалов для строительства избы: 60 бревен, 1 т. цемента.

Этот проект имеет большую социальную значимость для жителей, поскольку на территории деревни существует всего лишь один социальный объект – ФАП. Собрания граждан в теплое время года проходят на улице, зимой – в помещении магазина, которое не может вместить всех желающих.

Поддержать жителей вызвался местный предприниматель. Инициированный проект по строительству частного дома-музея можно рассматривать как объект для развития этнокультурного направления, а также для проведения мероприятий, собраний, встреч, мастер классов и т.д.

Стоит отметить, что помимо жителей деревни активно участвуют в реализацию данного проекта и депутаты, оказывая содействие в погрузке и доставке стройматериалов, предоставлении техники.

В городах тоже не менее деятельные жители. Так, в Сыктывкаре силами неравнодушных волонтеров ведутся ремонтные работы в Интегративном центре "Лекотека", деятельность которого направлена на всестороннее творческое развитие и воспитание детей, повышение качества услуг для семей с детьми, имеющих проблемы в развитии.

Согласно установленному порядку прошедшие отбор проекты будут реализованы на территории 102 населенных пунктов до 1 октября текущего года.

Подробнее узнать о ходе реализации народных проектов в формате фото-отчётов можно на странице проекта "Народный бюджет" в социальной сети Вконтакте и в соответствующем разделе портала "Активный регион".