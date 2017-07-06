Родителям в Коми не придется покупать школьные дневники к 1 сентября



Учащиеся начальных классов школ Республики Коми получат красочные "Дневники школьника" в День знаний, 1 сентября 2017 года. Об этом стало известно "Комиинформу" после оперативного совещания, которое прошло в офисе Коми регионального отделения партии "Единая Россия".

Как сообщили в "ЕР", партийный проект будет реализовываться в Коми уже четвертый год подряд.

Пока не уточняется точный тираж дневника и его тематика, но в "Единой России" заверили, что уникального издания хватит на всех учеников с первого по четвертый классы.

Напомним, что первый дневник в рамках проекта "Единой России" был издан в 2014 году. Он носил краеведческий характер и содержал главные сведения о каждом из 20 муниципальных образований региона; получил "в народе" название "малой энциклопедии республики".

Второй дневник был издан в 2015 году. Он был посвящён 70-летию Великой Победы и содержал сведения о вкладе Республики Коми в Победу, Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, имена которых вошли в Книгу Памяти республики.

В 2016 году главный документ школьника был посвящен 95-летию Республики Коми.