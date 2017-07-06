В Коми за сутки произошло два пожара в дачных обществах

6 июля 2017 года, 11:15 | Печора, Вуктыл
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

В Коми за сутки произошло два пожара в дачных обществах. В Печоре огонь практически уничтожил деревянный дом, в Вуктыле повредил хозпостройку.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по региону, 5 июля после 14 часов в дачном обществе "Дэвон" под Печорой загорелся одноэтажный дом. Пожарные подразделения прибыли на место через 14 минут.

В тушении принимали участие две единицы техники и четыре специалиста личного состава пожарной охраны.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 15:34 на площади 30 кв. м.

В 13:54 минуты в Вуктыле, в дачном обществе "Факел-3", произошел пожар в хозяйственных одноэтажной постройках. Пожарные прибыли на место через пять минут.

В тушении участвовало две единицы техники и пять человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидирован в 15:04 минуты на площади 20 кв. м.

Погибших, пострадавших, а также спасенных в инцидентах нет. Предварительная версия пожаров и в Печоре, и в Вуктыле - неосторожное обращение с огнем.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: пожар, МЧС, лето, коми
  Рубрика: Происшествия
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