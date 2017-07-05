Молодой сенатор от Коми считает, что нынешнюю молодежь трудно сподвигнуть на инновации

Специальным гостем седьмого республиканского образовательного молодежного форума "Инноватика: Крохаль 2017" стал член Совета Федерации от Коми Дмитрий Шатохин. Сегодня сенатор выступил на форуме с лекцией "Молодежная политика в современных условиях", представив участникам свой взгляд на молодежную политику в стране.

Встреча состоялась на главной лекционной площадке форума, где собрались почти все его участники, многие из которых задействованы или непосредственно работают в сфере молодежной политики. Как отметил сам Дмитрий Шатохин, он тем или иным образом связан с молодежной политикой с 2000 года, поэтому обладает определенным экспертным мнением по этой теме, о котором и планируется поведать присутствующим.

В начале выступления спикер кратко рассказал о текущих системных проблемах в российской экономике, в частности, о государственном долге, снижении ВВП и росте бедности среди населения. Дмитрий Шатохин привел шесть факторов, по его мнению, тормозящих экономику страны: консервативная модель управления, усиление централизации, ограниченные возможности бюджета, квазигосударственная экономика, высокий приоритет национальной безопасности, а также снижение социальной активности населения.

Отдельно Дмитрий Шатохин остановился на последнем пункте, приведя в качестве примеров низкую явку на последних российских выборах, тенденцию к сокращению числа НКО и проектов, участвующих в грантовых конкурсах различных уровней. По его мнению, причиной подобной тенденции является смена портрета современного молодого человека.

"Молодежь перестал интересовать "мир во всем мире", как это было воспитано в советское время. Сейчас молодых людей интересует их внутренняя повестка. Здоровье, семейное благополучие и личная безопасность - на первом месте", - отметил Дмитрий Шатохин.

По мнению эксперта, сейчас страна нуждается в серьезных инновационных изменениях, однако нынешнюю молодежь трудно сподвигнуть на инновации, и как переломить этот диссонанс - неизвестно.

Дмитрий Шатохин привел результаты проведенного среди молодежи соцопроса на тему: "Какой должна быть молодежная политика?". На первом месте – помощь в трудоустройстве и поиске работы по профессии, на которую указали 65% респондентов. На втором – поддержка молодых семей, консультации для молодых родителей, жилищные вопросы, в которых нуждаются 38% опрошенных. Только 36% участников опроса заявили о необходимости расширения участия молодежи в принятии политических решений, а также об увеличении количества молодых людей в органах государственной власти. Комментируя эти цифры, Дмитрий Шатохин сообщил, что сейчас в Госсовете Коми нет ни одного депутата в возрасте до 30 лет, а в России средний возраст госслужащего составляет 39 лет.

Решению вопросов в сфере молодежной политики, по убеждению Дмитрия Шатохина, должно способствовать принятие соответствующего закона на федеральном уровне. В документе планируется утвердить федеральный стандарт молодежной политики, установить четкий правовой статус молодежи, органов управления по делам молодежи и организаций, работающих с молодежью, а также решить другие системные вопросы в части правового регулирования.

Как сообщил Дмитрий Шатохин, концепция законопроекта уже составлена и 10 июля группа сенаторов представит ее спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, предложив взять этот документ за основу, создать рабочую группу и довести законопроект до принятия.

Отвечая на вопросы участников форума, сенатор отметил, что в отсутствии законодательной базы сейчас главными двигателями молодежной политики являются в первую очередь вузы. По мнению Дмитрий Шатохина, приоритеты должны быть расставлены таким образом, чтобы молодежная политика была кадровым ресурсом для всех отраслей экономики и двигателем инноваций и изменений в стране.

Напомним, в этом году седьмой республиканский молодежный образовательный форум "Инноватика: Крохаль 2017" проходит с 3 по 8 июля. Участники на восьми образовательных площадках работают с экспертами и спикерами по направлениям "Ты – предприниматель", "Кадры государственной молодежной политики", "Молодежные медиа", "Волонтерство", "Молодежное самоуправление", "Технопарк", "Патриотизм" и "Творчество". Организаторами форума "Инноватика: Крохаль 2017" выступают Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина", ГАУ Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив".