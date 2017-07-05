Вновь принятые работники обязаны проходить инструктаж по гражданской обороне.

Постановлением правительства РФ от 19.04.2017 № 470 внесены изменения в "Положение о подготовке населения в области гражданской обороны" (Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841).

Часть изменений касается работающего населения. В частности, сейчас при приёме на работу работодатель обязан проводить по месту работы вводный инструктаж по гражданской обороне. С этой целью в организации издаётся приказ о назначении структурного подразделения или работников, ответственных за проведение инструктажей для вновь принимаемых работников. А также утверждается программа вводного инструктажа по гражданской обороне и ведётся журнал учёта инструктажей.

Работниками ГКУ РК "Управление ППС и ГЗ" издан приказ, разработана Программа вводного инструктажа по гражданской обороне с вновь принятыми работниками и сформирован журнал учёта. В помощь организациям в качестве образца можно воспользоваться готовыми материалами ГКУ РК "Управление ППС и ГЗ". Информация размещена на сайте https://ppsrk.ru/.