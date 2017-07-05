Пассажирский поезд "Воркута-Санкт-Петербург" столкнулся с дрезиной в Ленинградской области
Пассажирский поезд сообщением Воркута — Санкт-Петербург столкнулся с дрезиной в Ленинградской области. Авария произошла около 14:00 на перегоне Ефимовская — Коли Октябрьской железной дороги, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
По предварительным данным, с рельсов сошла только передняя тележка локомотива. В поезде находились 456 пассажиров. Они не пострадали.
Как сообщается на сайте РЖД, к месту происшествия направлены два восстановительных поезда для ликвидации последствий.
Информация о задержках в движении поездов уточняется. Причины схода выясняются.
Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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