На трассе Сыктывкар-Ухта в ДТП погиб водитель большегруза

5 июля 2017 года, 14:25 | Княжпогостский

В Княжпогостском районе Коми в ДТП погиб водитель большегруза.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, автоавария произошла сегодня, 5 июля, около 08:25.

На 212 км автодороги Сыктывкар-Ухта водитель автомашины "Скания" не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие - металлическое ограждение.

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В результате ДТП водитель 1969 г.р. скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Каким образом, машина могла получить такие повреждения, выясняют полицейские, которые работают на месте ДТП.

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Ольга Белова
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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