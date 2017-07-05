На трассе Сыктывкар-Ухта в ДТП погиб водитель большегруза

В Княжпогостском районе Коми в ДТП погиб водитель большегруза.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, автоавария произошла сегодня, 5 июля, около 08:25.

На 212 км автодороги Сыктывкар-Ухта водитель автомашины "Скания" не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие - металлическое ограждение.

В результате ДТП водитель 1969 г.р. скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Каким образом, машина могла получить такие повреждения, выясняют полицейские, которые работают на месте ДТП.