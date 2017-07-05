На трассе Сыктывкар-Ухта в ДТП погиб водитель большегруза
5 июля 2017 года, 14:25 | Княжпогостский
В Княжпогостском районе Коми в ДТП погиб водитель большегруза.
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, автоавария произошла сегодня, 5 июля, около 08:25.
На 212 км автодороги Сыктывкар-Ухта водитель автомашины "Скания" не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие - металлическое ограждение.
В результате ДТП водитель 1969 г.р. скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
Каким образом, машина могла получить такие повреждения, выясняют полицейские, которые работают на месте ДТП.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
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