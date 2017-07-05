В Усинске открылся магазин "Матö"

5 июля 2017 года, 14:18 | Усинск
Фото Усинск-новости.рф

Шестой по счету магазин Коми региональной торговой сети под брендом "Матö" ("Близко") открылся в Усинске. Об этом "Комиинформу" рассказала председатель правления потребкооператива "Региональная торговая сеть" Светлана Скрипилова.

Напомним, пятый магазин был открыт 1 мая в Сыктывкаре по ул. Свободы, 27 (в помещении бывшего кафе "Аннушка"). "До конца года мы планируем открыть еще два магазина на территории Усинского района, - рассказала С. Скрипилова. – В Усинске есть местная торговая сеть, однако, в их ассортименте доля продукции, произведенной на территории республики, незначительна".

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Благодаря содействию и участию администрации муниципалитета помещения для двух магазинов уже подобраны. В них будет проведен ремонт с учетом стандартов торговой сети "Матö".

В усинском магазине покупатели смогут приобрести деликатесы из воркутинской оленины, северную речную рыбу, натуральное сливочное масло из Усть-Цилемского и Ижемского районов, питьевую и газированную воду, выпечку и молочную продукцию из Сыктывкара.

Также в ассортименте магазина прилузские и печорские пряники, ухтинские, койгородские и печорские макароны, колбасы из говядины и оленины, мясные полуфабрикаты из Сосногорска, Койгородка и Ижемского районов, клюква в сахарной пудре, ягоды, грибы и многое другое.

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"Мы заинтересованы в том, чтобы привлекать местных производителей к сотрудничеству с нами, - отметила собеседница агентства. – С производителями хлебобулочных изделий и молочной продукции уже провели переговоры".

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По словам С. Скрипиловой, "Региональная торговая сеть" открыта к переговорам со всеми муниципалитетами. Основные проблемы, с которыми она сталкивается в районах, – это отсутствие подходящих помещений, которые соответствовали бы всем требованиям, включая требования по созданию доступной среды. Именно в этом вопросе необходимо участие местных властей.

"Региональная торговая сеть" наработала ассортиментную матрицу по продуктам, которые производятся исключительно на территории республики. В магазинах сети можно приобрести деликатесы коми земли – оленину, северную рыбу, дикоросы, молочную продукцию, включая козье молоко.

***Адреса действующих магазинов торговой сети "Матö":
- г. Сыктывкар, ул. Лыткина, 31 (мк-н Орбита);
- г. Сыктывкар, ул. Свободы, 27;
- Эжвинский район, проспект бумажников 3/16;
- Эжвинский район, улица Мира, 17;
- Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира 75б.
- г. Усинск, ул. Строителей, 15.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: шестой магазин, региональная торговая сеть, Мато
  Рубрика: Экономика
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