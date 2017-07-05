Управляющие компании оперативно реагируют на заявки, поступившие по системе "Открытый Сыктывкар"

5 июля 2017 года, 12:44 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Управляющие компании оперативно реагируют на заявки, поступившие по системе "Открытый Сыктывкар"

В июне этого года выросло число обращений в Центр обработки заявок Единой дежурной диспетчерской службы столицы Коми по сравнению апрелем и маем — в среднем с 22 заявок до 48. Всего за полгода в ЦОЗ поступило 1519 обращений жителей города, из них по системе "Открытый Сыктывкар" — 186.

Заявки передаются в диспетчерские и аварийные службы пяти управляющих компаний города по системе "Открытый Сыктывкар", что позволяет коммунальщикам оперативно реагировать и принимать соответствующие меры с отражением результатов проделанной работы, а жильцамдомов — отслеживать прохождение и, главное, сроки выполнения заявки. Помимо этого, жители города обращаются в управляющие организации по телефону.

Таким образом, администрацией города созданы необходимые условия для обеспечения приема и сопровождения заявок сыктывкарцев по вопросам ЖКХ на современном и доступном уровне. Для повышения качества и эффективности предоставляемых услуг по заявкам от населения Управление ЖКХ Сыктывкара проводит системную работу по привлечению большего числа управляющих компаний для работы на этом информационном ресурсе, сообщает пресс-служба мэрии.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:43 05.07.2017
Жители Коми обсуждают проект региональной программы формирования современной и комфортной среды до 2022 года
17:40 04.07.2017
Мэр Сыктывкара доложил главе Коми о ремонте дорог и дворов в 2017 году
16:41 04.07.2017
В Сыктывкаре возобновляется движение автобусов в Заречье


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus