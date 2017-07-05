Управляющие компании оперативно реагируют на заявки, поступившие по системе "Открытый Сыктывкар"

В июне этого года выросло число обращений в Центр обработки заявок Единой дежурной диспетчерской службы столицы Коми по сравнению апрелем и маем — в среднем с 22 заявок до 48. Всего за полгода в ЦОЗ поступило 1519 обращений жителей города, из них по системе "Открытый Сыктывкар" — 186.

Заявки передаются в диспетчерские и аварийные службы пяти управляющих компаний города по системе "Открытый Сыктывкар", что позволяет коммунальщикам оперативно реагировать и принимать соответствующие меры с отражением результатов проделанной работы, а жильцамдомов — отслеживать прохождение и, главное, сроки выполнения заявки. Помимо этого, жители города обращаются в управляющие организации по телефону.

Таким образом, администрацией города созданы необходимые условия для обеспечения приема и сопровождения заявок сыктывкарцев по вопросам ЖКХ на современном и доступном уровне. Для повышения качества и эффективности предоставляемых услуг по заявкам от населения Управление ЖКХ Сыктывкара проводит системную работу по привлечению большего числа управляющих компаний для работы на этом информационном ресурсе, сообщает пресс-служба мэрии.