В середине июля в Коми придет кратковременная жара

В наступившем июле месячная сумма осадков на большей части территории будет составлять 80-150% от нормы, средняя месячная температура воздуха — около средних многолетних значений, только на северо-востоке на 2С выше.

Предполагается, что в июле, как и в прошедшем мае и июне, характер погоды останется под влиянием циклонов. По-прежнему периоды антициклональных воздействий будут непродолжительными, так что заметных перемен в погодных условиях ждать не следует.

Как сообщили "Комиинформу" в ЦГМС по Коми, относительно благоприятная погода до конца первой декады сохранится в северных и центральных районах. Там дневной прогрев будет составлять 20...25С, дожди начнутся только к выходным. В южных районах уже с 5 июля под влиянием циклона погода испортится. И до выходных удержится холодная, ветреная и дождливая погода. Дневная температура будет составлять в основном 12...18С.

Ожидается, что во второй декаде будет преобладать умеренно теплая погода с преобладающей температурой воздуха в дневные часы 20...25С, в ночные 8....14С.

В середине декады возможно установление непродолжительного жаркого периода с максимальным прогревом до 28...30С. Надо отметить, что рост температуры воздуха при пониженном атмосферном давлении увеличит вероятность грозовых дождей. Долгосрочный прогноз настраивает, что в третьей декаде июля произойдет снижение температурного фона, более заметное на северо-востоке.Преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах 18...23С, на северо-востоке 12...17С. В лесах республики в течение значительного периода будет преобладать низкая пожароопасность, I и II класса, лишь в отдельные периоды — III и IV.

***Июль в нашем регионе самый теплый месяц года. Средняя температура выше июньской на 3-6С и распределяется от 17С на крайнем юго-западе до 12С на крайнем северо-востоке. В жаркие периоды максимальная температура воздуха может повышаться до 34…36С, на крайнем севере до 31…32С. В исключительно холодные годы минимальная температура может понижаться до 0…-3С. Число дней с грозой колеблется от 2-4 на северо-востоке до 5-7 на остальной территории республики. Число дней с осадками составляет 13-14. Норма осадков 53-82мм, в районах Предуралья 83- 92мм.