Сыктывкарские спасатели предотвратили попытку девушки свести счеты с жизнью

5 июля 2017 года, 7:35 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Сыктывкарские спасатели предотвратили попытку свести счеты с жизнью.

Как уточнили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, инцидент произошел вчера вечером в сыктывкарском районе Краснозатонском.

На пульт дежурного раздался звонок. Очевидцы сообщили, что на краснозатонском мосту в неадекватном состоянии стоит девушка и, вероятно, намерена спрыгнуть.

Спасатели немедленно выехали на место в 17:20. Пока специалисты добирались до места, девушку отвлекали и сдерживали от страшного поступка прохожие.

Прибывший на место спасотряд передал молодую жительницу города правоохранителям. Операция заняла около часа.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, спасатели, река, полиция, лето
  Рубрика: Происшествия
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