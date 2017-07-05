Сыктывкарские спасатели предотвратили попытку девушки свести счеты с жизнью

Сыктывкарские спасатели предотвратили попытку свести счеты с жизнью.

Как уточнили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, инцидент произошел вчера вечером в сыктывкарском районе Краснозатонском.

На пульт дежурного раздался звонок. Очевидцы сообщили, что на краснозатонском мосту в неадекватном состоянии стоит девушка и, вероятно, намерена спрыгнуть.

Спасатели немедленно выехали на место в 17:20. Пока специалисты добирались до места, девушку отвлекали и сдерживали от страшного поступка прохожие.

Прибывший на место спасотряд передал молодую жительницу города правоохранителям. Операция заняла около часа.